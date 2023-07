ఈ ఏడాది.. చాలామంది ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో 'సలార్' ఒకటి. ప్రభాస్ హీరో కావడం, ఈ మధ్య రిలీజైన 'ఆదిపురుష్' ఘోరంగా ఫ్లాప్ కావడం.. దీనికి కారణాలు అని చెప్పొచ్చు. ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే అంచనాలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇలాంటి టైంలో ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాన్ని ఇదే చిత్రంలో నటించిన ఓ స్టార్ కమెడియన్ బయటపెట్టాడు. అతడి చెప్పింది వింటే మీరు కూడా నిజమే అనుకుంటారు.

(ఇదీ చదవండి: తొమ్మిదో నెల ప్రెగ్నెన్సీ.. హీరోయిన్ ఇలియానా ఇబ్బందులు!)

కేజీఎఫ్ రెండు పార్ట్స్ తర్వాత ప్రశాంత్ నీల్ తీస్తున్న సినిమా 'సలార్'. దీన్ని కూడా రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మధ్య తొలి పార్ట్ కి సంబంధించిన టీజర్ విడుదల చేశారు. ఇందులో హీరో ప్రభాస్ ని 10 సెకన్ల కంటే తక్కువగా చూపించారు. అయినాసరే 100 మిలియన్స్ కి పైగా వ్యూస్ తో ఇప్పటికే ఇది సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఈ సినిమా ట్రైలర్ ని ఆగస్టులో రిలీజ్ చేస్తామని స్వయంగా నిర్మాతలే ప్రకటించారు.

ఇక ఈ సినిమాలో కమెడియన్ సప్తగిరి కూడా నటించాడు. స్వయంగా అతడే ఈ విషయాన్ని బయటపెట్టాడు. తన డబ్బింగ్ కూడా పూర్తయినట్లు ఓ ఫొటోని ట్వీట్ చేశాడు. అలానే 'సలార్'.. వరల్డ్ వైడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.2000 కోట్ల మార్క్ క్రాస్ చేస్తుందని వేరే లెవల్ ఎలివేషన్ ఇచ్చాడు. గతంలో బాహుబలి 2 (రూ 1788.06 కోట్లు), కేజీఎఫ్ 2 (రూ.1230 కోట్లు), ఆర్ఆర్ఆర్ (రూ.1275 కోట్లు) మాత్రమే పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఎక్కువ వసూళ్లు సాధించాయి. మరి వీటిని 'సలార్' అధిగమిస్తుందో లేదా అనేది చూడాలి?

#SALAAR 🔥🔥🔥Today, I finished dubbing for my role in the highly anticipated film #Salaar. it's going to be a #doubleblockbuster. I'm confident that it will surpass the ₹2000cr mark at the box office. Thanks to #Panworld⭐️ Our #RebelStar #Prabhas #Garu & Director #Prashanthneel… pic.twitter.com/l2TMTyHf6w

— Sapthagiri (@MeSapthagiri) July 8, 2023