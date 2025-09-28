 కాంతార ప్రీక్వెల్‌.. 'వరాహరూపం' లాంటి సాంగ్‌ విడుదల | Brahmakalasha song out from Kantara Chapter 1 Movie | Sakshi
కాంతార ప్రీక్వెల్‌.. 'వరాహరూపం' లాంటి సాంగ్‌ విడుదల

Sep 28 2025 10:05 AM | Updated on Sep 28 2025 10:05 AM

Brahmakalasha song out from Kantara Chapter 1 Movie

రిషబ్‌ శెట్టి (Rishab Shetty) హీరోగా నటించిన కన్నడ చిత్రం ‘కాంతార’ (kantara). ఈ సినిమా క్లైమాక్స్‌లో వచ్చే 'వరాహరూపం' సాంగ్‌ భారీగా ఆదరణ పొందింది. ఇప్పుడు ఇదే చిత్రానికి ప్రీక్వెల్‌గా వస్తున్న 'కాంతార:చాప్టర్‌1' లో కూడా ఇలాంటి పాటనే మేకర్స్‌ చేర్చారు. 'బ్రహ్మ కలశ' అంటూ శివుడి గురించి భక్తితో ఆరాధించేలే సాంగ్‌ ఉంది. తాజాగా విడుదలైన  ఈ పాటను కృష్ణకాంత్‌ రచించగా అజనీష్‌ లోకనాథ్‌ సంగీతం అందించారు. అబ్బి వి ఆలపించారు. రిషబ్‌ శెట్టి స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అక్టోబర్‌ 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

