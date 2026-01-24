 నడుముపై చేయి వేసి.. అవమానంతో చచ్చిపోయా! | Bollywood Actress Mouni Roy Spoke Out About A Disturbing Incident At A Haryana Event | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లో యాంగిల్‌లో వీడియోలు తీసిన అంకుల్స్‌.. నటికి వేధింపులు

Jan 24 2026 3:37 PM | Updated on Jan 24 2026 3:46 PM

Bollywood Actress Mouni Roy Spoke Out About A Disturbing Incident At A Haryana Event

యాక్టర్స్‌ సినిమాలు, సీరియల్స్‌, యాడ్స్‌, షోలతో పాటు బయట ఈవెంట్స్‌ కూడా చేస్తుంటారు. నటి మౌనీ రాయ్‌ కూడా అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్‌కు తరచూ వెళ్తుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల హర్యానాలోని కర్నాల్‌లో జరిగిన ఓ ఫ్యామిలీ ఈవెంట్‌కు హాజరైంది. అయితే ఆ కార్యక్రమం తనకు చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చిందంటోంది. ఈ విషయాన్ని సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది. 

నడుముపై చేయి వేసిన అంకుల్స్‌
'కర్నాల్‌లో ఓ ఈవెంట్‌కు వెళ్లాను. అక్కడ ఇద్దరు అంకుల్స్‌ చాలా చెత్తగా ప్రవర్తించారు. వాళ్లకు తాత వయసుంటుంది. నేను స్టేజీపైకి వెళ్తుంటే ఆ అంకుల్స్‌తో పాటు వారి కుటుంబంలోని మగవారు నాతో ఫోటోలు దిగేందుకు ముందుకు వచ్చారు. నా నడుముపై చేయి వేసి ఫోటోలు దిగారు. సర్‌, చేయి తీసేయండి అని వినయంగా చెప్పినా వెగటుగా ప్రవర్తించారు. స్టేజీ ఎక్కాక పరిస్థితి మరీ ఘోరంగా తయారైంది. 

పరిస్థితి మరింత ఘోరం
ఎదురుగా ఉన్న ఇద్దరు అంకుల్స్‌ చెండాలమైన కామెంట్స్‌ చేస్తూ అసభ్య సంజ్ఞలు చూపించారు. దయచేసి అలా చేయొద్దు అని చెప్పగానే నాపై గులాబీలు విసరడం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడు నేను డ్యాన్స్‌ మధ్యలోనే ఆపేసి స్టేజీ దిగి వచ్చేయాలనుకున్నాను. కానీ కోపాన్ని ఆపుకుని నా పర్ఫామెన్స్‌ పూర్తి చేశాను. ఆ తర్వాత కూడా వాళ్లు అలాగే నీచంగా ప్రవర్తించారు. ఇంత జరుగుతున్నా ఆ ఫంక్షన్‌ నిర్వాహకులు, కుటుంబసభ్యులు ఎవరూ ముందుకు వచ్చి వాళ్లను వారించలేదు. కనీసం పక్కకు కూడా తీసుకెళ్లలేదు.

తలుచుకుంటనే భయంగా
అవమానంతో చచ్చిపోయా.. మానసిక క్షోభకు లోనయ్యాను. నా పరిస్థితే ఇలా ఉంటే ఈ ఇండస్ట్రీకి కొత్తగా వచ్చే అమ్మాయిల గురించి తలుచుకుంటనే భయంగా ఉంది. ఇలా నీచంగా ప్రవర్తించేవారిపై అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి. మాకు వచ్చిన కళను నమ్ముకుని మేము బతుకుతున్నాం. వీళ్ల కూతురితోనో, అక్కాచెల్లితోనే వేరేవాళ్లు ఇలాగే ప్రవర్తిస్తే ఊరుకుంటారా? 

మగవాళ్లమన్న అహంకారమా?
కొంచెమైనా సిగ్గుండాలి! ఇంకో విషయం.. స్టేజీ కాస్త హైట్‌లో ఉంది. దాంతో ఈ అంకుల్స్‌.. లో యాంగిల్‌లో వీడియోలు తీశారు. కొందరు అది చూసి వీడియోలు షూట్‌ చేయడం ఆపమని చెప్పినందుకు వారిపైనే అరిచారు. ఎందుకంత ధైర్యం? మగవాళ్లమన్న అహంకారమా? ఇలాంటివారిని తిట్టేందుకు తిట్లు కూడా రావడం లేదు. పెళ్లికొడుకు, పెళ్లికూతుర్ని దీవించేందుకు ఈ ప్రోగ్రామ్స్‌కు పిలుస్తారు, రివర్స్‌లో మాకు జరిగేది ఇలాంటి వేధింపులు, అవమానం!' అని మౌనీరాయ్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేసిందిద.

సీరియల్స్‌, సినిమాలు
మౌనీరాయ్‌.. క్యూంకీ సాస్‌భీ కబీ బహుతీ సీరియల్‌ ద్వారా బుల్లితెరకు పరిచయమైంది. పలు సీరియల్స్‌లో యాక్ట్‌ చేసిన ఈ బ్యూటీ.. జర నచ్‌కే దిఖా 1 సీజన్‌ విన్నర్‌గా నిలిచింది. నాగిని సీరియల్‌తో ఫుల్‌ ఫేమస్‌ అయింది. గోల్డ్‌, మేడ్‌ ఇన్‌ చైనా, బ్రహ్మాస్త్ర, ద భూతిని సినిమాల్లో నటించింది. కేజీఎఫ్‌ 1లో స్పెషల్‌ సాంగ్‌లో మెరిసింది. ప్రస్తుతం తెలుగులో విశ్వంభర సినిమాలో యాక్ట్‌ చేస్తోంది.

చదవండి: చెట్ల మందులు వాడా.. చాలా గలీజ్‌గా ఫీలయ్యా: శివజ్యోతి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘చాయ్ వాలా’ మూవీ సాంగ్ ను లాంచ్ చేసిన CP సజ్జనార్ (ఫోటోలు)
photo 2

నిహారిక 'పింక్‌ ఎలిఫెంట్‌ పిక్చర్స్‌' పదేళ్ల జర్నీ వేడుక (ఫోటోలు)
photo 3

శ్రీకాకుళం : ఉల్లాసంగా రథసప్తమి సప్తాహ్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

శ్రీకాకుళం : శోభా యాత్ర శోభాయమానం (ఫోటోలు)
photo 5

మణికొండ : నార్సింగిలో సందడిగా పశుసంక్రాంతి (ఫోటోలు)

Video

View all
Rachamallu Siva Prasad Reddy Strong Counter Chandrababu 1
Video_icon

నీ యబ్బ సొమ్మా! 5 వేల కోట్ల భూమిని.. ఫ్రీగా ఇస్తున్నావ్
Investigative Journalist Reveals Fake H1B Visa Offices And Consultancies 2
Video_icon

H1B వెనుక పెద్ద స్కామ్! జర్నలిస్ట్ సంచలన రిపోర్ట్ బట్టబయలు
Perni Nani Serious Comments On Chandrababu Govt Over Land Survey Stones 3
Video_icon

Perni Nani: రాళ్లు రాళ్లు అని మొరుగుతున్నారు.. అవే మీకు రాజకీయ సమాధికి..
Vishal and Sundar C Mogudu Movie Teaser Out Now 4
Video_icon

మొగుడు టీజర్ అదుర్స్.. రజిని రిజెక్ట్ చేసిన మూవీతో వస్తున్న విశాల్
Do You Know Who Is Behind Rising Gold Rates 5
Video_icon

రెచ్చిపోతున్న బంగారం.. గోల్డ్ దూరం చేసిన ఘనుడు!
Advertisement
 