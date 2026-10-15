 గ్రాండ్‌గా రష్మిక క్లోజ్‌ ఫ్రెండ్‌ సీమంతం.. వీడియో వైరల్ | Bigg Boss Beauty Prerana Kambham Baby Shower video goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రణబాలి స్టైల్లో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ సీమంతం.. వీడియో వైరల్

Oct 15 2026 9:17 AM | Updated on Oct 15 2026 9:17 AM

Bigg Boss Beauty Prerana Kambham Baby Shower video goes Viral

బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ, హీరోయిన్ రష్మిక స్నేహితురాలు ఫేమ్ ప్రేరణ కంభం ఇటీవలే తాను అభిమానులు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. తల్లి కాబోతున్న విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంది. తన భర్తతో కలిసి బేబి బంప్ చూపిస్తూ ఓ వీడియోని పోస్ట్ చేసింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న అభిమానులు ప్రేరణకు కంగ్రాట్స్ చెప్పారు.

తాజాగా ఈ ముద్దుగుమ్మ సీమంతం వేడుక గ్రాండ్‌గా జరిగింది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ స్పెషల్ వీడియోను షేర్ చేసింది. రణబాలి మూవీలో జయమ్మ పాత్ర సాంగ్‌తో ఈ వీడియోను పంచుకుంది. ఏందయ్యా సామీ అంటూ సాగే పాటను పోస్ట్ చేసింది. ప్రేరణకు రష్మిక ఫ్రెండ్ కావడంతో ఈ వేడుకను మరింత స్పెషల్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది.

కాగా.. స్వతహాగా కన్నడ అయిన ప్రేరణ.. నటి అయ్యే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నప్పుడు రష్మికకు స్నేహితురాలు. తర్వాత కాలంలో రష్మిక హీరోయిన్ అయిపోగా.. ప్రేరణ సీరియల్ హీరోయిన్‌గా మారింది. 'కృష్ణ ముకుంద మురారీ' అనే సీరియల్‌తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమే. తర్వాత బిగ్‌బాస్ తెలుగు 8వ సీజన్‌లో పాల్గొంది. ఫినాలే వరకు వచ్చినప్పటికీ టాప్-4లో మాత్రమే చోటు దక్కించుకుంది. ఆ తర్వాత తన భర్త శ్రీపాద్‌తో కలిసి ఓంకార్ హోస్ట్ చేసిన 'ఇస్మార్ట్ జోడీ 3' రియాలిటీ షోలో పాల్గొని విజేతగా నిలిచింది. 2023 నవంబరులో వీళ్లిద్దరికీ పెళ్లి జరిగింది. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 2

‘క్రేజీ కళ్యాణం’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయనగరం : నూతన వధూవరులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశ్వీరాదం (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల : ముత్యపుపందిరిపై సీతా స్వయంవరం అలంకారంలో శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో టీ20 జోష్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
CM Chandrababu Insulted Pawan Kalyan At Tamilnadu 1
Video_icon

చంద్రబాబు డబుల్ యాక్షన్.. విజయ్ ముందు పవన్ కు అవమానం
Vallabhaneni Vamsi High Voltage Speech 2
Video_icon

బొచ్చు లెస్ కుక్క ఒకటి వచ్చి.. ఆఊరికి ఈఊరు ఎంతదూరమో.. ఈఊరుకి ఆఊరు అంతే దూరం
GD Nellore iTDP Murali Join YSRCP Party 3
Video_icon

స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికల వేళ TDP నుంచి YSRCP లోకి క్యూ కడుతున్న నేతలు
India vs West Indies 4th T20I Highlights 4
Video_icon

ఉప్పల్ లో విండీస్ విధ్వంసం.. భారత్ ఓటమి
YS Jagan Reaction On CJP Leaders Arrest 5
Video_icon

CJP నేతల అరెస్ట్ పై జగన్ రియాక్షన్
Advertisement
 