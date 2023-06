ఆనంద్‌ దేవరకొండ, విరాజ్‌ అశ్విన్, వైష్ణవి చైతన్య ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘బేబీ’. సాయి రాజేష్‌ దర్శకత్వంలో ఎస్‌కేఎన్‌ ఈ సినిమాను నిర్మించారు. ఈ సినిమా షూటింగ్‌ పూర్తయింది. ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ వర్క్స్‌ జరుగుతున్నాయి.

ఈ చిత్రాన్ని జూలై 14న విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఓ వాస్తవ ఘటన ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ చిత్రానికి సహనిర్మాత: ధీరజ్‌ మొగిలినేని, సంగీతం: విజయ్‌ బుల్గానిన్, కెమెరా: బాల్‌ రెడ్డి, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌: దాసరి వెంకట సతీష్‌.

