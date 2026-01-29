 బిగ్‌బాస్ అమర్‌దీప్ సుమతీ శతకం.. ట్రైలర్ వచ్చేసింది | Bigg Boss Amardeep Chowdary Sumathi Sathakam Movie Trailer Out Now, Watch Video Went Viral On Social Media | Sakshi
Sumathi Sathakam Trailer: బిగ్‌బాస్ అమర్‌దీప్ సుమతీ శతకం.. ట్రైలర్ వచ్చేసింది

Jan 29 2026 4:30 PM | Updated on Jan 29 2026 4:50 PM

Amardeep Chowdary Sumathi Sathakam Trailer out now

బిగ్‌బాస్‌ అమర్‌దీప్, సైలీ జంటగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘సుమతీ శతకం’. ఈ మూవీకి ఎమ్‌ఎమ్‌ నాయుడు దర్శకత్వం వహించరు. కొమ్మాలపాటి శ్రీధర్‌ సమర్పణలో సాయి సుధాకర్‌  నిర్మించారు. ఇటీవలే ఈ మూవీ నుంచి  'నా కుట్టీ కుట్టీ సుమతీ.. నా చిట్టీ చిట్టీ సుమతీ' అంటూ సాగే లవ్‌ సాంగ్‌ను మేకర్స్‌ విడుదల చేశారు. ఈ పాటకు ఆడియన్స్ నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఓ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి ప్రేమకథగా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. స్కూల్ టీచర్‌లో ప్రేమాయణం నడిపించిన యువకుడి స్టోరీలా ట్రైలర్‌లో కనిపిస్తోంది. కాగా.. ఈ సినిమా మైత్రీ మూవీస్‌ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్‌ సంస్థ ద్వారా ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ చిత్రంలో టేస్టీ తేజ, మహేష్ విట్టా, జెడివి ప్రసాద్, మిర్చి కిరణ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 

