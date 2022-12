నిఖిల్‌ సిద్దార్థ, అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం '18 పేజెస్‌'. జీఏ 2 పిక్చర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు సుకుమార్‌ కథ అందించారు. ఆయన శిష్యుడు, కుమారి 21ఎఫ్‌ డైరెక్టర్‌ సూర్యప్రతాప్‌ పల్నాటి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను బన్నీ వాసు నిర్మిస్తుండగా.. మెగా నిర్మాత అల్లు అరవింద్ సమర్పిస్తున్నారు.

అయితే ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ భారీస్థాయిలో చిత్రబృందం ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈనెల 19న హైదరాబాద్‌లోని జేఆర్సీ కన్వెన్షన్‌లో ఈ వేడుక నిర్వహించనున్నారు. తాజాగా ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఓ ప్రోమో సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతోంది. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు ఐకాన్‌ స్టార్ అల్లు అర్జున్ హాజరు కానున్నట్లు ఈ వీడియోలో హీరో నిఖిల్‌కు అభినవ్ చెప్పడం సరదాగా అనిపిస్తోంది.

బన్నీ హాజరువుతున్నారని అభినవ్ చెప్పడంతో అఖిల్ సైతం అశ్చర్యానికి గురి కావడంలో అభిమానులకు నవ్వులు తెప్పిస్తోంది. ఈ వీడియో అభినవ్, అఖిల్ సరదా సంభాషణ వైరల్ కావడంతో ఫ్యాన్స్ క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నట్లు విభిన్న రీతిలో చూపించారు.

సరదా సంభాషణ సాగిందిలా..

అభినవ్:బ్రో నిఖిల్, కార్తికేయ మీరు ఇక్కడ ఎంటీ?

నిఖిల్: జోర్డాన్‌కి షూటింగ్‌ కోసం వచ్చా

అభినవ్: నువ్వు షూటింగ్‌ ఏంది భయ్యా? మీది ఏదో సినిమా రిలీజ్ ఉంది కదా.

నిఖిల్: ఏదో కాదు 18 పేజెస్.

అభినవ్:18 పేజెస్ నాకు తెలుసు తగ్గేదేలే.

నిఖిల్: అది పుష్ప సినిమా డైలాగ్. 18 పేజెస్ సినిమా డైలాగ్ కాదు.

అభినవ్: మీ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు అల్లు ‍అర్జున్ వస్తున్నారు

నిఖిల్: ఏంటీ? మళ్లీ వస్తున్నారా? అల్లు అర్జున్ వస్తున్నారా? ఐ లవ్ యూ బ్రో

అభినవ్: ఐ లవ్‌ యూ టూ బ్రో

నిఖిల్: మరీ వెళ్దాం పదా..!

అభినవ్: మీ సినిమా స్క్రిప్ట్ బాగా వచ్చిందా? స్క్రిప్ట్ మొత్తం ఇచ్చారా?

నిఖిల్: హా బాగా వచ్చింది. 18 పేజెస్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు. అంటూ ఇద్దరు అక్కడి వెళ్లిపోయారు.

