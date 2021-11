Romantic Movie On AHA: ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్ త‌న‌యుడు ఆకాష్ పూరీ ఇండ‌స్ట్రీలో నిల‌దొక్కుకోవ‌డానికి ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నాడు. ఈ మ‌ధ్యే రొమాంటిక్ సినిమాతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఆకాష్‌కు ఈ సినిమాలో త‌న న‌ట‌న‌కు మంచి మార్కులే ప‌డ్డాయి. పూరి ఈ సినిమాకు కథ.. స్క్రీన్ ప్లే డైలాగ్స్ అందించ‌గా ఆయ‌న శిష్యుడు అనిల్ పాదూరి దర్శకత్వం వహించాడు. పూరీ కనెక్ట్స్ పతాకంపై పూరీ జగన్నాథ్‌, ఛార్మి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. అక్టోబ‌ర్ 29న ఈ సినిమా థియేట‌ర్ల‌లో విడుద‌లైంది. రౌడీ హీరో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ‌, డార్లింగ్ ప్ర‌భాస్ వ‌ల్ల ఈ సినిమా జ‌నాల్లోకి వెళ్లింది.

తాజాగా రొమాంటిక్ మూవీ ఓటీటీ ట్రాక్ ఎక్కింది. థియేట‌ర్‌లో రిలీజ్ అయిన నాలుగు వారాల‌కే ఓటీటీలో రిలీజ్ అయ్యేందుకు రెడీ అయింది. తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ ఆహాలో న‌వంబ‌ర్ 26 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఇదివ‌ర‌కే థియేట‌ర్‌లో ఈ సినిమా చూసిన పూరీ ఫ్యాన్స్ మ‌రోసారి ఓటీటీలో చూడొచ్చ‌ని సంతోషిస్తున్నారు. అటు థియేట‌ర్‌లో సినిమా చూడ‌టం మిస్ అయిన‌వాళ్లు ఎంచ‌క్కా ఆహాలో చూసేయొచ్చ‌న్న‌మాట‌!

'Vasco' and 'Monica' are here to charm you 🥰

Get ready to see the world in a Romantic way from November 26❣️#RomanticOnAHA @ActorAkashPuri @AnilPaduri @meramyakrishnan @purijagan #KethikaSharma pic.twitter.com/8dLFzTfEcP

— ahavideoIN (@ahavideoIN) November 16, 2021