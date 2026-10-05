 దూసుకెళ్తోన్న దృశ్యం-3.. మూడు రోజుల్లోనే క్రేజీ మార్క్..! | Ajay Devgn Drishyam 3 box office Day 3 collections | Sakshi
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Drishyam 3 Movie: బాక్సాఫీస్ షేక్.. రెండు సినిమాల రికార్డ్స్ బ్రేక్..!

Oct 5 2026 9:05 AM | Updated on Oct 5 2026 9:22 AM

Ajay Devgn Drishyam 3 box office Day 3 collections

బాలీవుడ్ హీరో అజయ్ దేవగణ్ నటించిన లేటేస్ట్ మూవీ దృశ్యం-3..ది కంక్లూజన్. ఈ సిరీస్‌ సినిమాలకు ఆడియన్స్‌లో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. గతంలో వచ్చిన రెండు పార్ట్స్‌ బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్‌హిట్‌గా నిలిచాయి. ఈనె 2న విడుదలైన దృశ్యం-3 సైతం బాక్సాఫీస్ వద్ద అదరగొడుతోంది. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే భారతదేశ వ్యాప్తంగా రూ. 176.50 కోట్ల నెట్‌ వసూళ్లు రాబట్టింది. 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే రూ. 272.80 గ్రాస్‌ వసూళ్లు సాధించింది.

ఈ మూవీ ఇండియాలోనే రూ. 211.80 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ సాధించింది. ఇదే జోరు కొనసాగితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్ల మార్కును దాటేలా కనిపిస్తోంది. ప్రముఖ ట్రేడ్ వెబ్‌సైట్ శాక్‌నిల్క్ ప్రకారం ఈ మూవీ రూ. 61 కోట్ల నికర వసూళ్లు రాబట్టింది. ఈ మూవీ గతంలో రిలీజైన దృశ్యం (రూ. 23.05 కోట్లు), దృశ్యం 2 (రూ. 64.14 కోట్లు) రికార్డులను అధిగమించింది. కాగా.. ఈ చిత్రానికి అభిషేక్ పాఠక్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీలో శ్రియా సరన్  టబు, ఇషితా దత్తా, ప్రకాష్ రాజ్, జైదీప్ అహ్లావత్, రజత్ కపూర్, సౌరభ్ శుక్లా, కమలేష్ సావంత్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

 

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