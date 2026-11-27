దుల్కర్ సల్మాన్ కథానాయకుడిగా, పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆకాశంలో ఒక తార’. ఇప్పటికే ఈ సినిమాను వీక్షించిన పలువురు సినీ ప్రముఖులు చిత్రబృందంపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నాని సైతం ఈ సినిమాను మెచ్చుకున్నారు. తాజాగా ఈ జాబితాలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ చేరారు.
‘అసాధ్యమైన కలలు కనడం.. వాటిని నిజం చేసుకోవడం అనే అద్భుతమైన ఆశయంతో కూడిన కథ ఇది. ‘ఆకాశంలో ఒక తార’ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ మధ్యకాలంలో ఇంత అందమైన సినిమా చూడలేదు. దుల్కర్ సల్మాన్, శ్రుతిహాసన్ ఎప్పటిలాగే అద్భుతంగా నటించారు. తొలి సినిమాతోనే సత్తా చాటిన సాత్విక రవళ్లి నటన తనను ఆకట్టుకుంది’ అని కొనియాడారు.
కాగా ఈ చిత్రాన్ని గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నంనిర్మించారు. సాత్విక వీరవల్లి హీరోయిన్ కాగా.. శ్రుతి హాసన్, రుహాని శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా నవంబర్ 20న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది.
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To dream the impossible and making it come true; what a wonderful aspirational story #AakasamLoOkaTara is simple and brilliant. Haven’t seen such a lovely movie in a while now Fabulous performances by @dulQuer and @shrutihaasan as usual but what a stellar debut @satveeravalli 👏 Take a bow Amazing work @pavansadineni ✌️
— KTR (@KTRBRS) November 26, 2026