టాలీవుడ్ హీరో నాగచైతన్య మరో మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తున్నారు. కార్తీక్ దండు డైరెక్షన్లో చైతూ నటించిన లేటేస్ట్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ చిత్రం వృషకర్మ. ఈ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయగా ఒక్కసారిగా అంచనాలు పెంచేసింది. మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్గా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించినట్లు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ మూవీ డిసెంబర్ 4న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మేకర్స్ ప్రమోషన్స్తో బిజీగా ఉన్నారు.
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ఈ మూవీ రిలీజ్కు ముందు నాగచైతన్య శ్రీకాళహస్తి ఆలయాన్ని సందర్శించారు. స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. వృషకర్మ సినిమా సక్సెస్ కావాలని స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. కార్తీక మాసం కావడంతో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు నాగచైతన్యకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. ఆయనతో ఫోటోలు దిగేందుకు భక్తులు పోటీపడ్డారు. చైతూ ఆలయాన్ని సందర్శించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతోంది.
#Yuvasamrat at #Srikalahasti temple 🕸️🐍🐘 #Vrushakarma #VrushakarmaonDec4 https://t.co/AWZnFBqPSl
— Aarya Prasad (@Aaryaprasad) November 26, 2026