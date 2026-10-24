 పొలంలో కోతుల విధ్వంసం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పొలంలో కోతుల విధ్వంసం

Oct 24 2026 5:47 AM | Updated on Oct 24 2026 5:47 AM

మల్హర్‌: మండలంలోని కొండపేట గ్రామపంచాయతీ పరిధిలోని కుంభంపల్లిలో పంట పొలాల్లో శుక్రవారం కోతులు బీభత్సం సృష్టించాయి. గ్రామానికి చెందిన ముల్కల రాజేశ్వర్‌రెడ్డి తన వ్యవసాయ పొలంలోని మోటార్‌ వైర్లు, స్టార్టర్‌ బాక్స్‌ను ధ్వంసంచేసి వైర్లను తెంపేశాయి. దీంతో వ్యవసాయ మోటార్‌ పూర్తిగా కాలిపోయింది. 15 రోజుల క్రితం కోతులు ధ్వంసం చేయడంలో రూ.40 వేలు చెల్లించి మరమ్మతులు చేసినట్లు సదరు రైతు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కోతుల విధ్వంసంతో రిపేర్లకు మరో రూ.10వేలు చెల్లించాల్సి వస్తుందని వాపోయారు. తెగిన వైర్లను గమనించకుండా వెళ్లి ఉంటే పెను ప్రమాదం జరిగి ఉండేదని తెలిపారు. కోతుల బెడద నివారించాలని రైతులు, గ్రామస్తులు అధికారులను కోరుతున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆస్ట్రేలియాలో ఎంజాయ్ చేస్తున్న కాయదు లోహర్ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఇడుపు కాయితం' గడప సాంగ్.. మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?(ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి బంధానికి నాలుగేళ్లు.. పూర్ణ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 4

'మా అన్నయ్య బంగారం'.. ప్రభాస్ బర్త్ డే క్యూట్ ఫొటోస్
photo 5

'మిస్టర్ దెయ్యం' సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vishwak Sen RAW & UNFILTERED Interview With Sakshi TV 1
Video_icon

విశ్వక్ సేన్ లో ఇంత మార్పా?
CBI Entry in Sai Krishna Case 2
Video_icon

CBI ఎంట్రీ ... సాయి కృష్ణ కేసులో కీలక పరిణామం
YSRCP Vidadala Rajini Vs SI Priyanka 3
Video_icon

3 రోజులుగా నిర్బంధం.. పోలీసులకు విడదల రజిని వార్నింగ్
YSRCP lunch-motion petition in AP High Court 4
Video_icon

ఏపీ హైకోర్టులో YSRCP లంచ్ మోషన్ పిటిషన్
Real Life Hero Delivery Agent Rushes In to Put Out Kitchen Fire 5
Video_icon

డెలివరీ బాయ్ సాహసం.. వంటింట్లో తప్పిన పెను ప్రమాదం..!
Advertisement
 