 గాలికి వదిలేశారు! | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గాలికి వదిలేశారు!

Oct 24 2026 5:47 AM | Updated on Oct 24 2026 5:47 AM

జిల్లా పెద్దాస్పత్రిలో నిరుపయోగంగా ఆక్సిజన్‌ ప్లాంట్‌

కరోనా సమయంలో

రూ.1.20కోట్లతో ఏర్పాటు

నిర్వహణ, ఉత్పత్తిని పట్టించుకోని

అధికారులు

ఆర్థిక భారం పడుతున్నా

కొనుగోలుకే మొగ్గు

భూపాలపల్లి అర్బన్‌: అత్యవసర సమయంలో రోగుల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు ఉపయోగపడే ఆక్సిజన్‌ ప్లాంట్‌ అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో మూలనపడింది. కరోనా సమయంలో ఎంతో ఉపయోగపడిన జిల్లా పెద్దాస్పత్రిలోని ప్లాంట్‌ ప్రస్తుతం నిర్వహణలోపంతో మూతబడింది. దీంతో రోగులకు ఆక్సిజన్‌ సిలిండర్లను బయటనుంచి కొనుగోలు చేయాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. దీంతో ఆర్థిక భారం పరగడమే కాకుండా రోగుల ప్రాణాలకు రక్షణ కరువవుతోందనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్లాంట్‌ నిరుపయోగంగా మారి నానాటికీ పనికి రాకుండా పోతున్నా పట్టింపు లేనట్లు వ్యవహరిస్తుండడం విమర్శలకు తావిస్తోంది.

నెలకు 30నుంచి 40 సిలిండర్లు..

ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారికి అవసరమైన ఆక్సిజన్‌ సిలిండర్లను తీసుకువచ్చి వినియోగిస్తున్నారు. ఆస్పత్రి ప్రతీ నెల 30నుంచి 40 సిలిండర్ల వరకు అవసరమవుతున్నాయి. ఒక్కో సిలిండర్‌కు బయట మార్కెట్‌లో రూ.600 నుంచి రూ.700 వరకు వెచ్చించి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ప్రతీ నెల రూ.25వేల నుంచి రూ.30వేల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఏడాదికి సుమారు రూ.3లక్షల నుంచి రూ.4లక్షల వరకు దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. వ్యాధుల వ్యాప్తి సమయాన వినియోగం మరింత పెరుగుతుంది. ఒకవేళ గాలి ద్వారా ఆక్సిజన్‌ ఉత్పత్తి చేసే ప్లాంట్‌ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తే వ్యయం సగానికి పైగా తగ్గుతుందని.. సాధారణ రోజుల్లో ఆక్సిజన్‌ కొనుగోలు చేసే అవసరముండదని చెబుతున్నారు. అధికారులు ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదనేది అంతు చిక్కని ప్రశ్నగానే మిగిలిపోతోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆస్ట్రేలియాలో ఎంజాయ్ చేస్తున్న కాయదు లోహర్ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఇడుపు కాయితం' గడప సాంగ్.. మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?(ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి బంధానికి నాలుగేళ్లు.. పూర్ణ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 4

'మా అన్నయ్య బంగారం'.. ప్రభాస్ బర్త్ డే క్యూట్ ఫొటోస్
photo 5

'మిస్టర్ దెయ్యం' సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vishwak Sen RAW & UNFILTERED Interview With Sakshi TV 1
Video_icon

విశ్వక్ సేన్ లో ఇంత మార్పా?
CBI Entry in Sai Krishna Case 2
Video_icon

CBI ఎంట్రీ ... సాయి కృష్ణ కేసులో కీలక పరిణామం
YSRCP Vidadala Rajini Vs SI Priyanka 3
Video_icon

3 రోజులుగా నిర్బంధం.. పోలీసులకు విడదల రజిని వార్నింగ్
YSRCP lunch-motion petition in AP High Court 4
Video_icon

ఏపీ హైకోర్టులో YSRCP లంచ్ మోషన్ పిటిషన్
Real Life Hero Delivery Agent Rushes In to Put Out Kitchen Fire 5
Video_icon

డెలివరీ బాయ్ సాహసం.. వంటింట్లో తప్పిన పెను ప్రమాదం..!
Advertisement
 