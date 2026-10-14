9/11 రోజున ట్రంప్ ఎక్కడున్నారు? ఆయన వాదనలో వాస్తవమెంత?

ఇటీవల ఫాక్స్ న్యూస్లో ప్రసారమైన ఒక ఇంటర్వ్యూలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 9/11 రోజున తాను రెండో విమానం వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్లోని సౌత్ టవర్ను ఢీకొట్టడం చూశానని హోస్ట్ ట్రే గౌడీతో అన్నారు. ఈసారి ఆయన చేసిన కొత్త వాదన ఏమిటంటే.. దాడి సమయంలో కూలిపోతుందేమోననే భావన కలిగించిన ఒక భవనం నుండి ఫైర్ఫైటర్స్ తనను ఎత్తుకుని బయటకు తీసుకెళ్లారని చెప్పారు. 2026, సెప్టెంబర్ 8న వైట్ హౌస్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ఈ విషయం ప్రస్తావనకు వచ్చింది. 9/11 దాడుల 25వ వార్షికోత్సవానికి కొద్ది రోజుల ముందు ఎమర్జెన్సీ రెస్పాండర్స్ గౌరవార్థం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
ఫైర్ఫైటర్స్ రక్షించిన తీరు..
దాడులు జరిగిన కొద్దిసేపటికే తమ ఉద్యోగుల బృందాన్ని సురక్షిత ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లినట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. సమీపంలోని ‘వన్ లిబర్టీ ప్లాజా’ భవనం.. దీనిని ఆయన ‘యునైటెడ్ స్టేట్స్ స్టీల్ బిల్డింగ్’ అని పేర్కొన్నారు. దాని నుండి విరిగిపడుతున్న శబ్దాలు రావడం ప్రారంభమైనప్పుడు, ఇద్దరు ఫైర్ఫైటర్స్ తనను పట్టుకుని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకెళ్లారని ఆయన తెలిపారు.
సీఎన్ఎన్ కథనం ప్రకారం, ట్రంప్ ఈ సంఘటనను వివరిస్తూ ఇలా అన్నారు..‘ నేను న్యూయార్క్లో ఒక పెద్ద భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నాను, ఘటన జరిగిన వెంటనే నా బృందాన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్లాను. యునైటెడ్ స్టేట్స్ స్టీల్ బిల్డింగ్ కదిలిపోతోంది. నిజంగానే శబ్దాలు వస్తున్నాయి. అది కూలిపోతుందని మేము అనుకున్నాం. అది నేటికీ అలాంటి శబ్దాలు చేస్తూనే ఉంది. కానీ అది ఎప్పుడూ కూలిపోలేదు, అది నాకు గుర్తుంది. ఆ ఇద్దరు ఫైర్మెన్లను నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను.’ అనిఅన్నారు.
‘ఆ భవనం కూలిపోతుందని..’
‘అది మాపై పడిపోతుందని మేము భావించాం, అప్పుడు ఇద్దరు ఫైర్మెన్ నన్ను పట్టుకున్నారు. ‘ఇక్కడి నుండి వెళ్లిపోవాలి’ అని వారు చెప్పారు. నిజంగానే వారు నన్ను పైకి ఎత్తుకున్నారు. నన్ను ఎత్తుకుని నాతో పాటు పరుగెత్తడం మొదలుపెట్టారు. నేను ‘మిత్రులారా, నేను స్వయంగా పరుగెత్తగలను’ అని చెప్పాను. కానీ వారు నన్ను మోసుకుంటూ వెళ్లారు. వారు ఆ భవనం కూలిపోతుందని వారు భావించారు. అయినప్పటికీ అది కూలలేదు.’ అని అన్నారు. ట్రంప్ చేసిన ఈ కొత్త వాదనపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఆ రోజున ట్రంప్ ‘వన్ లిబర్టీ ప్లాజా’ లోపల ఉన్నారని లేదా ఫైర్ఫైటర్స్ ఆయనను అక్కడి నుండి బయటకు తీసుకొచ్చారని ధృవీకరించే బహిరంగ ఆధారాలు గానీ, రికార్డులు గానీ ఏవీ లేవు.
‘సహాయక చర్యల్లో పాలుపంచుకున్నా’
9/11 గురించి ఆయన చెప్పిన ఉదాహరణ ఇదొక్కటే కాదు..దాడుల అనంతర పరిస్థితులను తాను చూశానని, సహాయక చర్యల్లో పాలుపంచుకున్నానని గతంలో కూడా ఆయన పలుమార్లు పేర్కొన్నారు. అయితే ఆయన ప్రకటనలలో ఎప్పటికప్పుడు చాలా మార్పులు కనిపించాయి. 2026 ఆగస్టులో ‘నేను రెండో విమానం ఢీకొట్టడం చూశాను’ అని ట్రంప్ అన్నారు. ఫాక్స్ న్యూస్లో ప్రసారమైన ఒక ఇంటర్వ్యూలో, ట్రంప్ హోస్ట్ ట్రే గౌడీకి రెండో విమానం వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్లోని సౌత్ టవర్ను ఢీకొట్టడం చూశానని చెప్పారు. అదే ఇంటర్వ్యూలో, తాను న్యూయార్క్లో ఒక పెద్ద భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నానని, దాడుల మరుసటి రోజే తన నిర్మాణ కార్మికులతో కలిసి అక్కడికి వెళ్లినట్లు కూడా ట్రంప్ చెప్పారు.
‘చాలా మంది దూకడం చూశాను’
2016లో బఫెలోలో జరిగిన ఎన్నికల ర్యాలీలోనూ ఆయన ఇలాంటి వాదనే చేశారు. ‘ ఆరోజు జనం భయాందోళనల మధ్య ఉన్నారు. శిథిలాలను తొలగించడంలో సహాయం చేసిన ప్రతి వ్యక్తి.. నేను అక్కడ ఉన్నాను, నేను చూశాను, నేను కూడా కొద్దిగా సహాయం చేశాను. మనందరిపై ఏమి పడబోతోందో ఎవరికీ తెలియదు’ అని చెప్పారన్నారు. 2015లో ట్రంప్ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ నుండి ప్రజలు కిందకు దూకడం తాను చూశానని విచిత్రమైన వాదన చేశారు. ఆయన అపార్ట్మెంట్ దాడులు జరిగిన ప్రదేశానికి నాలుగు మైళ్ల దూరంలో ఉన్నప్పటికీ, ‘చాలా మంది దూకారు, నేను దానిని చూశాను. నా అపార్ట్మెంట్ నుండి ఒక దృశ్యం కనిపించేది... నేను కనీసం 10 మంది దూకడం చూశాను’ అని చెప్పారు.
‘ఎలాంటి ప్రామాణిక ఆధారాలు లేవు’
అదే ఏడాది, జెర్సీ సిటీలో వేలాది మంది ప్రజలు (ప్రత్యేకించి అరబ్ వర్గం వారు) భవనం కూలిపోతున్నప్పుడు వేడుకలు చేసుకోవడం తాను చూశానని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ వాదనకు సైతం ఎలాంటి ప్రామాణిక ఆధారాలు ఎన్నడూ లభించలేదు. కాగా 9/11 సహాయక చర్యల సమయంలో న్యూయార్క్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్లో బెటాలియన్ చీఫ్గా పనిచేసిన రిచర్డ్ ఎల్లెస్ 2019లో ‘పాలిటిఫ్యాక్ట్’తో మాట్లాడుతూ, ట్రంప్ ‘గ్రౌండ్ జీరో’లో ఉన్నారన్న విషయం గానీ లేదా అక్కడికి కార్మికులను తీసుకువచ్చారన్న విషయం గానీ తనకు తెలియదని చెప్పారు. ‘ఖచ్చితంగా దీనికి సంబంధించిన రికార్డు ఉండాలి, ఎందుకంటే అక్కడ పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరూ పోలీసులు, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ పర్యవేక్షణలోనే పనిచేశారు’ అని ఎల్లెస్ స్పష్టం చేశారు.
‘అదే నిజమైతే ప్రధాన వార్తగా వచ్చేది’
దాడులు జరిగిన కొద్ది రోజుల తర్వాత, సెప్టెంబర్ 13, 2001న ట్రంప్ గ్రౌండ్ జీరో సమీపంలో కనిపించిన మాట వాస్తవమే. ఆ రోజు ఆయన జర్మన్ టీవీ ఛానల్ ఎన్24తో మాట్లాడుతూ, తమ 100 మందికి పైగా కార్మికులు అక్కడ ఉన్నారని, మరో 125 మంది వస్తున్నారని చెప్పారు. ఆ సమయంలో సైట్ వైపు వెళ్తున్న పోలీసు అధికారులకు ట్రంప్ హై-ఫైవ్ ఇచ్చినట్లు ‘అసోసియేటెడ్ ప్రెస్’ కూడా వార్త రాసింది. అయితే ట్రంప్ జీవిత చరిత్ర రచయిత టిమోతీ ఓ బ్రియన్ స్పందిస్తూ, ఆ సమయంలో ట్రంప్ ఆర్గనైజేషన్లో కేవలం డజను మంది మాత్రమే పనిచేస్తున్నారని, అందువల్ల వందలాది మంది కార్మికులు ట్రంప్ వద్ద అందుబాటులో ఉండటం సాధ్యం కాదన్నారు. ట్రంప్ ఆర్గనైజేషన్ మాజీ నిర్మాణ కార్యనిర్వాహకురాలు బార్బరా రెస్ కూడా ఈ వాదనలను తప్పుబడుతూ, ‘ఒకవేళ ఆయన అక్కడ ఉండి, ఫైర్ఫైటర్స్ ఆయనను ఎత్తుకెళ్లినట్లయితే, మరుసటి రోజు ‘ది టైమ్స్’ పత్రికలో అది ప్రధాన వార్త అయ్యేది’ అని పేర్కొన్నారు. 2001 సెప్టెంబర్ 11న రెండు విమానాలు న్యూయార్క్ నగరంలోని వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్లోని ట్విన్ టవర్స్ను ఢీ కొన్నాయి. ఈ ఘటనను 9/11గా చెబుతుంటారు.
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