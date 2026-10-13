మిషిగన్: భారత సంతతికి చెందిన మిషిగన్ డెమొక్రాటిక్ ఎమ్మెల్యే రణ్జీవ్ పురి (42) అమెరికా రాజకీయ చరిత్రలో సరికొత్త మైలురాయిని అధిగమించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. నవంబర్ 3న జరగనున్న రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డెమొక్రాట్లకు మెజారిటీ లభిస్తే, ఆయన మిషిగన్ ప్రతినిధుల సభ స్పీకర్గా బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ ఎన్నికలో డెమొక్రాట్లు విజయం సాధిస్తే, అమెరికాలోని ఏ రాష్ట్ర అసెంబ్లీకైనా స్పీకర్గా ఎన్నికైన తొలి భారతీయ-అమెరికన్గా ఆయన చరిత్ర సృష్టించనున్నారు.
పంజాబీ వలస కుటుంబంలో జన్మించిన రణ్జీవ్ పురి, 2020లో తొలిసారిగా మిషిగన్ శాసనసభకు ఎన్నికై, ఆ ఘనత సాధించిన మొదటి సిక్కు-అమెరికన్గా నిలిచారు. ఆయన రాజకీయాల్లోకి రాకముందు 2008, 2012లలో బరాక్ ఒబామా అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచార విభాగాల్లో పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ప్రఖ్యాత చికాగో విశ్వవిద్యాలయం (బూత్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్) నుంచి ఎంబీఏ పూర్తి చేసి, మిషిగన్లోని ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమలో కొన్నేళ్లపాటు విధులు నిర్వర్తించారు.
ప్రస్తుతం 110 స్థానాలున్న మిషిగన్ అసెంబ్లీలో రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆధిక్యం ఉండగా, మాట్ హాల్ స్పీకర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. శాసనసభలో తన మూడవ పదవీకాలంలో ఉన్న రణ్జీవ్ పురిని 2025లో సభలోని డెమొక్రాటిక్ పార్టీ నేతగా నియమించారు. రాష్ట్రంలో డెమొక్రటిక్ గవర్నర్ గ్రెట్చెన్ విట్మర్ అధికారంలో ఉండగా, రాబోయే నవంబర్ ఎన్నికల్లో సభపై పట్టు సాధించి రణ్జీవ్ పురిని స్పీకర్గా ఎన్నుకోవాలని డెమొక్రాట్ పార్టీ వ్యూహాత్మకంగా ముందుకెళ్తోంది.
ఈ ఎన్నికల్లో రణ్జీవ్ పురి రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థిని ఆలిసన్ కె. ఫుల్లర్తో ముఖాముఖి తలపడుతున్నారు. మిషిగన్ రాష్ట్రంలో సుమారు 1.27 లక్షల మంది భారత సంతతి ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. ఇది రాష్ట్ర మొత్తం జనాభాలో దాదాపు 1.27 శాతానికి సమానం. అమెరికా చట్టసభలలో భారతీయ-అమెరికన్ల ప్రాతినిధ్యం పెరుగుతున్న తరుణంలో, రణ్జీవ్ పురి స్పీకర్ పదవి రేసులో నిలవడం ప్రవాస భారతీయ వర్గాల్లోనూ తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
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