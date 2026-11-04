 అమెరికా సెనేటర్ అబ్దుల్ ఎల్-సయెద్ వెనుక భారతీయ వైద్యురాలు | Indian Origin women doctor Stood behind American Senator Abdul El-Sayed | Sakshi
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అమెరికా సెనేటర్ అబ్దుల్ ఎల్-సయెద్ వెనుక భారతీయ వైద్యురాలు

Nov 4 2026 5:31 PM | Updated on Nov 4 2026 5:33 PM

Indian Origin women doctor Stood behind American Senator Abdul El-Sayed

అమెరికా: అమెరికా 2026 మధ్యంతర ఎన్నికల్లో మిచిగన్ రాష్ట్రం నుంచి సెనేట్‌కు ఎన్నికైన అబ్దుల్ ఎల్-సయ్యద్ చారిత్రాత్మక విజయంతో జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమయ్యారు. అయితే ఆయన విజయం వెనుక మరో ఆసక్తికర అంశం ఉంది. ఆయన భార్య డాక్టర్ సారా జుకాకు (Sarah Jukaku) కుటుంబ మూలాలు భారతదేశంలోని కర్ణాటక రాష్ట్రం భట్కల్ ప్రాంతానికి చెందినవి.

డాక్టర్ సారా జుకాకు అమెరికాలో జన్మించి పెరిగిన భారతీయ వంశావళి కుటుంబానికి చెందిన వైద్యురాలు. ఆమె తండ్రి తయ్యబ్ జుకాకు కుటుంబం కర్ణాటకలోని భట్కల్ ప్రాంతం నుంచి అమెరికాకు వలస వెళ్లింది. భారతీయ సంస్కృతి, కుటుంబ విలువలు, విద్యపై దృష్టి వంటి అంశాలు ఆమె పెంపకంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించాయి.

వృత్తిరీత్యా సారా జుకాకు ఒక సైకియాట్రిస్ట్ (మానసిక ఆరోగ్య నిపుణురాలు). మానసిక ఆరోగ్య సేవల విస్తరణ, మహిళల ఆరోగ్యం, కుటుంబ సంక్షేమం వంటి అంశాలపై ఆమె ప్రత్యేక ఆసక్తి కనబరిచారు. వైద్య రంగంలో సేవలందిస్తూనే సామాజిక కార్యక్రమాల్లో కూడా చురుకుగా పాల్గొంటున్నారు.

అబ్దుల్ ఎల్-సయ్యద్ ప్రజారోగ్య విధానాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్కరణలపై పనిచేసిన సమయంలో సారా జుకాకు ఆయనకు కీలక మద్దతుదారుగా నిలిచారు. ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో కూడా కుటుంబంతో కలిసి ప్రజల్లోకి వెళ్లి ఆయనకు అండగా నిలిచారు.

అమెరికా చరిత్రలో తొలి ముస్లిం సెనేటర్‌గా నిలిచిన అబ్దుల్ ఎల్-సయ్యద్ విజయానికి భారతీయులతో ఉన్న అనుబంధం కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. కర్ణాటకలోని భట్కల్ మూలాలు కలిగిన కుటుంబానికి చెందిన డాక్టర్ సారా జుకాకు, భారతీయ వంశావళి అమెరికన్లు విద్య, వైద్యం, ప్రజాసేవ రంగాల్లో సాధిస్తున్న ప్రగతికి మరో ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నారు.

ఈ కారణంగానే అబ్దుల్ ఎల్-సయ్యద్ విజయం అమెరికాలోని భారతీయ సమాజంతో పాటు కర్ణాటకలోని భట్కల్ ప్రాంత ప్రజల్లోనూ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఆయన సెనేట్ విజయాన్ని చాలామంది "భారతీయ కుటుంబ బంధం కలిగిన చారిత్రాత్మక అమెరికన్ విజయం"గా అభివర్ణిస్తున్నారు.

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