 రాజమండ్రిలో జలమయమైన రోడ్లు | Murasu Cyclone Effect: Rajahmundry Roads Submerged in Rainwater | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రాజమండ్రిలో జలమయమైన రోడ్లు

Nov 4 2026 5:32 PM | Updated on Nov 4 2026 5:32 PM

రాజమండ్రిలో జలమయమైన రోడ్లు

# Tag
rajamundhry Cyclone Cyclone Murasu rains AP News
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 