అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు కీలక విజయాలు సాధించడంతో కాంగ్రెస్లో వారికి ఆధిపత్యం లభించింది. దీంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై విచారణలు చేపట్టడం, ట్రంప్ తెస్తున్న కొత్త చట్టాలను అడ్డుకోవడం, ప్రభుత్వ నిధుల కేటాయింపులను నిలిపివేయడం వంటి అధికారాలు డెమోక్రాట్లకు దక్కనున్నాయి. అయితే ట్రంప్ ఇప్పటికే తీసుకున్న విదేశాంగ, వాణిజ్య, వలస విధానాల నిర్ణయాలను పూర్తిగా అడ్డుకోవడం డెమోక్రాట్లకు అంత సులభం కాదు.
వచ్చే జనవరి నుంచి కొత్త కాంగ్రెస్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఇరాన్ యుద్ధం, వలస విధానాలతో పాటు ట్రంప్ ప్రభుత్వ అవినీతి ఆరోపణలపై డెమోక్రాట్లు విచారణలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే సెనేట్లో మాత్రం ఆ బిల్లులను ఆమోదించడానికి అవసరమైన 60 ఓట్లు వారి వద్ద లేవు. అంతేకాకుండా ట్రంప్ బిల్లులను వీటో చేసే అధికారం కలిగి ఉన్నారు.
ఇరాన్ యుద్ధంపై నిధులతో ఒత్తిడి
ఇరాన్తో యుద్ధాన్ని నిలిపివేయాలని గతంలోనే కాంగ్రెస్ తీర్మానం చేసినప్పటికీ వైట్హౌస్ మాత్రం దానిని తిరస్కరించింది. అయితే ఫిబ్రవరి 28న ప్రారంభమైన ఈ యుద్ధానికి ఇప్పటివరకు 47 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఖర్చయినట్లు పెంటగాన్ గణాంకాలు వెల్లడించాయి. ఇక కొత్తగా ఈ యుద్ధానికి నిధులు కేటాయించకుండా అడ్డుకోవడం ద్వారా ట్రంప్పై డెమోక్రాట్లు ఒత్తిడి పెంచే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇప్పటికే కేటాయించిన నిధులతో ట్రంప్ ప్రభుత్వం సైనిక చర్యలు కొనసాగించే అవకాశం ఉంది.
టారిఫ్లపై ట్రంప్కే అధికారం
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలపై భారీ సుంకాలు విధించే అధికారం సహా పలు వాణిజ్య నిర్ణయాలను ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అమలు చేస్తోంది. ఈ అధికారాలను గతంలో కాంగ్రెస్ అమెరికా అధ్యక్షులకు అప్పగించింది. ఆ అధికారాలను తిరిగి వెనక్కి తీసుకోవాలంటే కొత్త చట్టం తేవాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే దానిని ట్రంప్ వీటో చేయవచ్చు. ఇక డెమోక్రాట్లు చేసే విచారణల ద్వారా టారిఫ్లపై ట్రంప్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడంతోపాటు కొత్త వాణిజ్య అధికారాల మంజూరును అడ్డుకోవచ్చు. ఇటు రష్యా చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న భారత్పైనా ఈ పరిణామాల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
వీసా నిబంధనలపై భారతీయుల్లో ఆందోళన
అమెరికా వీసా నిబంధనల్లో ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న మార్పులు భారతీయ విద్యార్థులు, ఉద్యోగులపై భారీగా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. హెచ్-1బీ వీసాలపై లక్ష డాలర్ల ఛార్జీ విధించడంతోపాటు విద్యార్థుల ఎఫ్-1 వీసాల కాలపరిమితి, వర్క్ పర్మిట్ల నిబంధనల్లో మార్పులు చేసింది. ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ (ఓపీటీ)పై కూడా భారీ ఫీజు విధించే ప్రతిపాదన ఇప్పటికే పరిశీలనలో ఉంది. ఒకవేళ ఈ ఫీజులకు కాంగ్రెస్ నుంచి ఆమోదం అవసరమయ్యే పరిస్థితి వస్తే డెమోక్రాట్లు వాటిని అడ్డుకునే అవకాశం ఉంది.
ఉక్రెయిన్ విషయంలో రిపబ్లికన్ల మద్దతు?
రష్యాపై ఆంక్షలను సడలిస్తూ ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయాలపై రిపబ్లికన్, డెమోక్రటిక్ పార్టీలకు చెందిన పలువురు నేతలు విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఈ అంశంలో ట్రంప్కు వ్యతిరేకంగా రెండు పార్టీల నేతలు ఏకమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉక్రెయిన్కు మరింత సాయం అందించే బిల్లులను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు డెమోక్రాట్లు ప్రయత్నించవచ్చు. అయితే వాటికి సెనేట్లో 60 ఓట్ల మద్దతుతోపాటు అధ్యక్షుడి ఆమోదం కూడా అవసరం.
మొత్తంగా కాంగ్రెస్లో డెమోక్రాట్ల ఆధిపత్యం ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి రాజకీయంగా ఇబ్బందులు సృష్టించనుంది. ముఖ్యంగా యుద్ధ వ్యయం, వీసా ఫీజులు, రష్యాపై విధానాల విషయంలో ఆయన నిర్ణయాలపై ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే అధ్యక్షుడి కార్యనిర్వాహక అధికారాల కారణంగా ఇప్పటికే అమల్లో ఉన్న అనేక నిర్ణయాలను నిలిపివేయడం మాత్రం డెమోక్రాట్లకు సవాలుగా మారనుంది.