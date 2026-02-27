 ఇజ్రాయిల్ వదిలి వెళ్లండి.. యూఎస్‌ హెచ్చరిక | Us Advises Embassy Staff In Israel To Leave Now If They Want | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇజ్రాయిల్ వదిలి వెళ్లండి.. యూఎస్‌ హెచ్చరిక

Feb 27 2026 6:33 PM | Updated on Feb 27 2026 6:44 PM

Us Advises Embassy Staff In Israel To Leave Now If They Want

మధ్య ప్రాచ్యంలో మరోసారి యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తీవ్రస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై దాడులు చేయాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ యోచిస్తున్న నేపథ్యంలో జెరూసలేంలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

తక్షణమే ఇజ్రాయిల్‌ను వదిలి వెళ్లాలంటూ అమెరికా రాయబారి మైక్ హకబీ.. రాయబార కార్యాలయ సిబ్బందికి శుక్రవారం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇవాళ ఉదయం యూఎస్ రాయబార ఉద్యోగులకు ఒక పంపించారు. ‘ప్రస్తుతానికి భయపడాల్సిన పనిలేదు.. కానీ వెళ్లాలనుకునే వారు వీలైనంత త్వరగా విమానాలు బుక్ చేసుకోవడం మంచిదంటూ పేర్కొన్నారు.

 ఇరాన్‌పై దాడికి అమెరికా సిద్ధమవుతుందనే వాదనలు క్రమంగా బలపడుతున్నాయి. ఒక వేళ ఇరాన్‌పై దాడి జరిగితే.. అమెరిక స్థావరాలపై కూడా ఇరాన్ ప్రతి చర్య దాడులకు తెగబడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధవిమానాలు, నౌక దళాలను యూస్‌ మోహరించింది. పలు సైనిక స్థావరాల్లో దాదాపుగా 10 వేల మంది యూఎస్ సైనికులు మోహరించారు. ఇరాన్‌పై క్షిపణి దాడులు జరిగే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ట్రంప్‌ తన సలహాదారులతో చర్చిస్తున్నారని వైట్‌హౌజ్‌ వర్గాలు ఇటీవల పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే.

ఇరాన్‌ అణు కార్యక్రమాలు, అంతర్గత అణచివేతపై ట్రంప్‌ సీరియస్‌గా ఉన్నారని.. దీంతో​ ఇరాన్‌పై అమెరికా భారీ దాడులకు దిగవచ్చనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. గత ఏడాది ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ యుద్ధం కన్నా భారీ స్థాయిలో ఈ సైనిక చర్య ఉండవచ్చని తాజా నివేదికలు కూడా చెబుతున్నాయి.

కాగా, అమెరికా తన అతిపెద్ద విమాన వాహక నౌక ‘యూఎస్ఎస్ గెరాల్డ్ ఆర్. ఫోర్డ్’ను ఈ ప్రాంతానికి తరలించడంపై ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ తీవ్రంగా స్పందించిన సంగతి తెలిసిందే. అమెరికా నౌకాదళాన్ని సముద్ర గర్భంలో ముంచేయగల క్షిపణులు తమ వద్ద ఉన్నాయని, అగ్రరాజ్య సైన్యం కోలుకోలేనంతగా దెబ్బతినడం ఖాయం అంటూ ఆయన ట్రంప్‌ను హెచ్చరించారు.

# Tag
Israel
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జాలీగా గడిపేస్తున్న మెహరీన్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

పిల్లాడే కాదు, మేమూ మిస్‌ అవుతాం: కాజల్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

బ్లాక్‌ చీరలో నటి నివేథా థామస్.. గ్లామ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

నాని 'ది ప్యారడైజ్' HD మూవీ స్టిల్స్‌

photo 5

ఈ అమ్మడి అందానికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే (ఫొటోలు)

Video

View all
Thalapathy Vijay’s Wife Sangeetha Files For Divorce 1
Video_icon

విజయు ఎఫైర్ ఉంది.. విడాకులు కోరిన దళపతి భార్య
Lakshmi Parvathi Expose Sensational Facts About Chandrababu Devotion 2
Video_icon

మొదటి సారి సీఎం అయినప్పుడు అసెంబ్లీలో ఎవ్వరికి తెలియని పచ్చి నిజం
Stock Markets Collapsed 3
Video_icon

కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్లు.. భారీ నష్టాల్లో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ
Wedding Season Boost Gold Rate Drops 4
Video_icon

పెళ్లి సీజన్‌లో ఊరట.. 22, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు తగ్గింపు
EX CM Arvind Kejriwal Gets Clean Chit in Liquor Scam Case 5
Video_icon

లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో క్లీన్ చిట్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న కేజీవాల్
Advertisement
 