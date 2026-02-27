 దక్షిణ కొరియాను నాశనం చేస్తాం: కిమ్‌ సంచలన ప్రకటన | North Korea Kim Jong Un Sensational Comments On South Korea | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దక్షిణ కొరియాను నాశనం చేస్తాం: కిమ్‌ సంచలన ప్రకటన

Feb 27 2026 7:18 AM | Updated on Feb 27 2026 7:30 AM

North Korea Kim Jong Un Sensational Comments On South Korea

సియోల్‌: అమెరికాతో కలిసి తమ దేశ భద్రతకు ముప్పు కలిగిస్తే అణ్వాయుధాలతో దక్షిణ కొరియాకు పూర్తిగా నాశనం చేస్తామని ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్‌ జోంగ్‌ ఉన్‌ హెచ్చరించారు. దక్షిణ కొరియాను అత్యంత శత్రుదేశంగా భావిస్తూ, అణ్వాయుధాలతో విరుచుకుపడతామన్నారు. అదే సందర్భంలో అమెరికాతో చర్చలకు తమ తలుపులు తెరిచే ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు.

కాగా, పార్టీ కాంగ్రెస్‌ ముగింపు సమావేశంలో ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్‌ జోంగ్‌ ఉన్‌ మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా కిమ్‌.. దేశ అణ్వాయుధ సైన్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి కొత్త ఆయుధ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. సముద్రంలోంచి ప్రయోగించగల బాలిస్టిక్‌ క్షిపణులు, ఫిరంగులు, స్వల్ప–శ్రేణి క్షిపణుల వంటి వ్యూహాత్మక ఆయుధాలను విస్తృతం చేయాలన్నారు.

చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన చర్చలను అమెరికా తిరిగి ప్రారంభించాలంటే ఉత్తర కొరియాను శత్రుదేశంగా చూడటం విస్మరించాలని సూచించారు. అమెరికాతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సంకేతాలిచ్చారు. అమెరికా–ఉత్తర కొరియా సంబంధాలు పూర్తిగా అమెరికా వైఖరిపై ఆధారపడి ఉంటాయన్నారు. శాంతియుతంగా కలిసి ఉండటానికి లేదా ఘర్షణ కొనసాగింపునకు.. రెండింటికీ తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు.  

ఇదిలా ఉండగా.. అంతకుముందు కిమ్‌ జోంగ్‌ ఉన్‌ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆయన తన 13 ఏళ్ల కుమార్తెకు ఒక ముఖ్యమైన బాధ్యతను అప్పగించారు. ఈ బాధ్యతలో ఉత్తర కొరియా క్షిపణి తయారీ విభాగం డైరెక్టర్ పదవి కూడా ఉంది. ఉత్తర కొరియా భద్రతకు కీలకమైన విభాగంగా పరిగణించే క్షిపణి తయారీ బాధ్యతను కిమ్ జోంగ్ ఉన్ తన కుమార్తె కిమ్ జుకు అప్పగించారని దక్షిణ కొరియా నిఘా అధికారులు చెబుతున్నారు. ది చోసున్ డైలీలో వచ్చిన ఒక నివేదిక ప్రకారం.. ఉత్తర కొరియా నియంత తన కుమార్తె పేరును కూడా మార్చి, ఆమెను గుర్తించకుండా ఉండటానికి ఆమెను ఆ పదవికి అప్పగించాడు. కిమ్ జు ఏను క్షిపణి తయారీ విభాగంలో కిమ్ జు హే అని పిలుస్తారు. కిమ్ జు-ఏ 2013లో జన్మించారు. ఆమెను మొదటిసారిగా 2022లో కిమ్ జోంగ్-ఉన్ ప్రజలకు పరిచయం చేశారు. ఆమెను ఉత్తర కొరియాలో “గౌరవనీయురాలు” అని పిలుస్తారు. ఆమె తండ్రిలాగే, కిమ్ జు-ఏ సాంప్రదాయ విద్యపై దృష్టి పెడుతుంది. కిమ్ జోంగ్ ఉన్ స్వయంగా తన కుమార్తెకు దౌత్యం, ఇతర విద్యలను బోధిస్తున్నాడు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రియుడితో యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఇదిగో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లి ఫోటోలు
photo 3

ఒకదానికొకటి సంబంధమే లేదు.. మీనాక్షి చౌదరి ఫన్నీ (ఫొటోలు)
photo 4

థాయ్‌ల్యాండ్‌ ఏనుగులతో రీతూవర్మ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో రాఘవ లారెన్స్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
60 Years Old Man Abusive With School Girl In Kavali 1
Video_icon

60 ఏళ్ల వృద్ధుడు.. బాలికపై లైంగిక వేధింపులు
Janasena MLA Arava Sridhar Victim Sensational Comments On Pawan Kalyan 2
Video_icon

ఒక ఆడపిల్లకు న్యాయం చేయలేని నీకు.. డిప్యూటీ సీఎం పదవి ఎందుకు?
Big Question Debate On Tirupati Laddu Issue CM Chandrababu Allegations On YSRCP 3
Video_icon

వారెవ్వా బాబు.. లడ్డూ పాపం పవన్ కు.. పుణ్యం లోకేష్ కు..
Shanmukh Jaswanth & Vaishnavi Chodisetti Engagement Video 4
Video_icon

షణ్ముఖ్ జస్వంత్ మరియు వైష్ణవి చోడిశెట్టి ఎంగేజ్‌మెంట్ వీడియో
Vijay Deverakonda & Rashmika Mandanna Wedding Guest List & Grand Food Menu 5
Video_icon

రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి... గెస్ట్ లిస్ట్ & గ్రాండ్ ఫుడ్ మెనూ
Advertisement
 