అమెరికా పేరు చెబితేనే వణుకుతున్నారు: ట్రంప్

Feb 25 2026 8:35 AM | Updated on Feb 25 2026 8:40 AM

Trump hails Americas golden age

వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షునిగా రెండో విడత బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం ట్రంప్‌ తొలిసారి కాంగ్రెస్‌ను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. దేశం ప్రస్తుతం ఒక అద్భుతమైన మార్పునకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తోందని పేర్కొన్నారు. తన పరిపాలనలో గడిచిన ఏడాది కాలం అమెరికా చరిత్రలోనే ఒక గొప్ప మలుపుగా అభివర్ణించారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ గతంలో ఎన్నడూ లేనంత వేగంగా పుంజుకుంటోందని పేర్కొన్నారు. స్వర్ణయుగం దిశగా అమెరికా పయనిస్తున్నదని వ్యాఖ్యానించారు. 

తాను అధికారంలోకి వచ్చే నాటికి దేశం తీవ్ర సంక్షోభంలో ఉందని, కుంటుపడిన ఆర్థిక వ్యవస్థ, రికార్డు స్థాయి ద్రవ్యోల్బణం, అదుపులేని సరిహద్దు సమస్యలు, పెరుగుతున్న నేరాలతో సతమతమవుతున్న అమెరికాను కేవలం ఏడాది కాలంలోనే ప్రపంచం గర్వించే స్థాయికి చేర్చానని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. సభలో ఒకవైపు నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నప్పటికీ, ఆయన మద్దతుదారులు ‘యూఎస్ఏ’ అంటూ నినాదాలతో హోరెత్తించారు.

దేశ భద్రత, సరిహద్దు రక్షణపై ట్రంప్ తన ప్రసంగంలో ప్రత్యేకంగా చెప్పారు. అమెరికా సరిహద్దులు ప్రస్తుతం అత్యంత సురక్షితంగా ఉన్నాయని, శత్రు దేశాలవారు అమెరికా పేరు చెబితేనే వణుకుతున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. సైనిక, పోలీసు బలగాలను మునుపటి కంటే మరింత శక్తివంతం చేశామని, దీనివల్ల అంతర్జాతీయ వేదికపై అమెరికా కోల్పోయిన గౌరవాన్ని తిరిగి సంపాదించుకుందని అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు.
 

