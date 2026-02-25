చావబోయే పాక్‌ ప్రధానిని కాపాడా: ట్రంప్

వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బుధవారం నిర్వహించిన అత్యంత కీలక ‘స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్’ ప్రసంగంలో .. పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ ప్రాణాలను తానే కాపాడానని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒకానొక దశలో షరీఫ్ ప్రాణాలకు తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లిందని, ఒకవేళ తాను జోక్యం చేసుకోకపోయి ఉంటే ఆయన ఖచ్చితంగా మరణించి ఉండేవారని ట్రంప్ పేర్కొనడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.
ట్రంప్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు అటు పాకిస్తాన్ రాజకీయ వర్గాల్లోనూ, ఇటు అంతర్జాతీయ దౌత్య వర్గాల్లోనూ పెను ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. తన ప్రసంగంలో భాగంగా ట్రంప్ విదేశీ సంబంధాలు, భద్రతాపరమైన అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ, పాక్ ప్రధాని ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు తాను రక్షకుడిగా నిలిచానని అన్నారు. అయితే ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను కానీ, అది ఏ సమయంలో జరిగిందనే అంశాలను కానీ ఆయన బహిర్గతం చేయలేదు.
పాకిస్తాన్ ప్రధాని ప్రాణాలు కాపాడటం వెనుక గల కారణాలను ఆయన ప్రస్తావించనప్పటికీ, అమెరికా జోక్యం వల్లే షెహబాజ్ షరీఫ్ ప్రస్తుతం క్షేమంగా ఉన్నారనే అర్థం వచ్చేలా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. గతంలోనూ పాకిస్తాన్ పట్ల భిన్నమైన వైఖరిని ప్రదర్శించిన ట్రంప్, ఇప్పుడు నేరుగా ఆ దేశ ప్రధాని ప్రాణాలను కాపాడానని ప్రకటించడం ద్వారా తన ప్రాధాన్యతను చాటుకున్నారు. ఈ పరిణామంపై అటు పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం గానీ, ఇటు షెహబాజ్ షరీఫ్ కార్యాలయం గానీ ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు.