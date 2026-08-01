 గాజాలో శాంతికి ట్రంప్‌ డీల్‌?  | Trump announced an agreement for the complete disarmament of Hamas | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గాజాలో శాంతికి ట్రంప్‌ డీల్‌? 

Aug 1 2026 5:26 AM | Updated on Aug 1 2026 6:24 AM

Trump announced an agreement for the complete disarmament of Hamas

హమాస్‌ ఆయుధాలు అప్పగించాలి 

సొరంగ మార్గాలు ధ్వంసం చేయాలి 

ఇజ్రాయెల్‌ బలగాలు ఉపసంహరించుకోవాలి 

ఓకే అన్న హమాస్, ఇజ్రాయెల్‌ మౌనం!

వాషింగ్టన్‌/కైరో: ఇజ్రాయెల్‌ – పాలస్తీనా సమస్యకు ఒక పరిష్కారం దొరికిందా? పాలస్తీనా హక్కుల కోసం పోరాడుతున్న హమాస్‌ ఆయుధాలు త్యజించేలా.. ఇజ్రాయెల్‌ గాజా ప్రాంతం నుంచి తన బలగాలను ఉపసంహరించుకునేలా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ఒక ప్రతిపాదన చేయడం.. ఇందుకు హమాస్‌ సైతం అంగీకరించడంతో ఆశలు కొద్దిగా చిగురిస్తున్నాయి. 

ఇజ్రాయెల్‌–గాజాల మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరిన తొమ్మిది నెలలకు అమెరికా గురువారం తాజా ప్రకటన చేయడం గమనార్హం. ఈ ఒప్పందంలోని రెండు దశలో భాగంగా హమాస్‌ ఆయుధాలు వీడాల్సి ఉంది. అదే సమయంలో గాజా పునర్‌ నిర్మాణానికి ఒక అవగాహన కుదరాల్సి ఉంది. అయితే అప్పట్లో ఇరుపక్షాల మధ్య చర్చలు స్తంభించిపోగా.. తాజాగా దశలవారీగా దీన్ని అమలు చేసేందుకు అంగీకారం కుదిరిందని ట్రంప్‌ తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో ప్రకటించారు. ‘‘హమాస్‌ ఆయుధాలు వీడిన వెంటనే ఇజ్రాయెల్‌ తన బలగాలను ఉపసంహరించుకుంటుంది. 

అంతర్జాతీయ స్థిరీకరణ బలగాలు కొత్త పాలస్తీనా పోలీస్‌ వ్యవస్థతో కలిసి గాజా ప్రాంతంలోని పౌరుల భద్రత బాధ్యతలు తీసుకుంటుంది’’అని ఆయన వివరించారు. ట్రంప్‌ ప్రతిపాదించిన 20 సూత్రాల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ప్రకారం హమాస్‌ తన ఆయుధాలు వీడటమే కాకుండా... గాజా ప్రాంతంలోని తమ సొరంగ మార్గాలు అన్నింటినీ ధ్వంసం చేయాల్సి ఉంది. ట్రంప్‌ ప్రతిపాదనలకు తాము అంగీకారం తెలిపినట్లు హమాస్‌ కూడా శుక్రవారం ప్రకటించింది. అయితే ఇజ్రాయెల్‌ కూడా ఘర్షణ వైఖరిని వీడాలని, బలగాలను ఉపసంహరించుకోవాలని హమాస్‌ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. ట్రంప్‌ ఒప్పందంపై ఇజ్రాయెల్‌ తన వైఖరిని ఇంకా ప్రకటించాల్సి ఉంది. 

దశలవారీగా అమలు 
ట్రంప్‌ ప్రతిపాదన వాస్తవరూపం దాల్చేందుకు మంచి అవకాశాలే ఉన్నట్టు అమెరికాతోపాటు గాజాలో కాల్పుల విరమణకు సంబంధించి ఏర్పాటైన బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ పీస్‌ అధికారులు కూడా ఆశాభావంతో ఉన్నారు. ఎంత సమయం పడుతుందన్నది మాత్రం కచ్చితంగా చెప్పలేమని వీరు అంటున్నారు. అయితే రానున్న రెండు వారాల్లో గాజా పోలీసు బలగాలు మాత్రం టెక్నక్రటిక్‌ బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ పీస్‌కు అందజేయనున్నారని తెలిపారు. గాజా పోలీసు బలగాలతోపాటు అనేక ఇతర సంస్థలు కూడా భారీ ఎత్తున ఆయుధాలు కలిగి ఉండటం గమనార్హం. వీరంతా ఒప్పందంలో భాగంగా ఉంటారా? అన్నది ప్రశ్న. హమాస్‌ వద్ద ఉన్న భారీ ఆయుధాల అప్పగింత, ధ్వంసం, సొరంగాల విధ్వంసం వంటివి తరువాతి దశల్లో జరగవచ్చునని, ఇందుకు కనీసం ఏడాది సమయం పట్టవచ్చునని పేరు చెప్పేందుకు ఇష్టపడని బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ పీస్‌ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.  

అనుమానంగానే ఇజ్రాయెల్‌.. 
ట్రంప్‌ శాంతి ప్రతిపాదనపై హమాస్‌ అంగీకారం తెలిపినప్పటికీ ఇజ్రాయెల్‌ మాత్రం ఇంకా సంశయంలోనే కొట్టుమిట్టాడుతోంది. హమాస్‌ ఆయుధాలు అప్పగిస్తుందన్న నమ్మకం ఇజ్రాయెల్‌కు లేదు. అయితే ఇజ్రాయెల్‌ ఇప్పుడు కొత్తగా చేయాల్సిందేమీ లేదని, గతంలో వారు అంగీకరించినట్టు గాజా ప్రాంతం నుంచి తమ బలగాలను ఉపసంహరించుకోవడం మాత్రమే చేస్తే చాలని అమెరికా అధికారి ఒకరు తెలిపారు. దాంతోపాటే గాజా ప్రాంతంపై వైమానిక దాడులు నిలిపివేసేందుకు కూడా ఇజ్రాయెల్‌ గతంలోనే అంగీకరించిందని చెప్పారు. 

ఒకవేళ ఇజ్రాయెల్‌ తానిచ్చిన మాటకు కట్టుబడకపోతే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ‘‘తీవ్రంగా నిరాశ చెందుతారు’’అని వ్యాఖ్యానించారు. డొనాల్డ్‌ ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని బెంజిమన్‌ నేతన్యాహూలు మంగళవారమే వైట్‌హౌస్‌లో సమావేశమైన సంగతి ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. ఈ సమావేశం సందర్భంగా చర్చించిన అంశాలపై మాత్రం ఇద్దరు నేతలు నోరు విప్పలేదు. ఇజ్రాయెల్‌పై దాడులు మొదలైన తరువాత ఇరువురు నేతలు కలుసుకోవడం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం. తాజా పరిణామాలపై ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఇజ్రాయెల్‌ దౌత్య కార్యాలయం కూడా ఏ రకమైన వ్యాఖ్య చేసేందుకు ఇష్టపడలేదు.   
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలం వద్ద తొలి ప్రమాద హెచ్చరిక (ఫొటోలు)
photo 2

చుక్కల డ్రస్‌లో చక్కనమ్మ (ఫొటోలు)
photo 3

భర్తతో 'జబర్దస్త్' ఫైమా.. హ్యాపీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

బోల్డ్ లుక్స్‌లో బిగ్ బాస్ ప్రియాంక (ఫొటోలు)
photo 5

మ్యాచింగ్ డ్రస్సుల్లో ముచ్చటైన సినీ జంట (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Great Visionary About Bhogapuram Airport 1
Video_icon

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ నిర్మాణంపై జగన్ మాస్టర్ ప్లాన్
Rashmika Mandanna Sustains Severe Injuries During Movie Shoot 2
Video_icon

షూటింగ్‌లో రష్మికకు గాయాలు.. అభిమానుల్లో ఆందోళన
Perni Nani Strong Counter to Nara Lokesh Challenge 3
Video_icon

దమ్ముంటే మీ బాబుతో రాజీనామా చేపించు లోకేష్ ని ఉతికారేసిన పేర్ని నాని
AP Draft Voter List Released 2026 4
Video_icon

ఏపీ SIR ముసాయిదా ఓటరు జాబితా విడుదల
Peddi Sudarshan Reddy Shobha Yatra 5
Video_icon

అశ్రునయనాల మధ్య కొనసాగుతున్న పెద్ది అంతిమయాత్ర
Advertisement
 