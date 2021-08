వామ్మో..!మీరే చూశారుగా ఆమె నాపై ఎలా కత్తెర్లతో దాడి చేసిందో

ఫాస్ట్‌ ఫుడ్‌ సెంటర్‌కు వచ్చిన కస్టమర్లకు రకరకాల రుచులు ఆహ్వానం పలుకుతుంటే..వాటిని ఆరగించే తొందరలో హడావిడి చేస్తుంటారు.ఆ హడావిడి నార్మల్‌గా ఉంటే పర్లేదు. ఒక్కోసారి విచక్షణ కోల్పోతే నానా ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. ఓ ఫాస్ట్‌ ఫుడ్‌ సెంటర్‌ లో తాను ఆర్డర్‌ ఇచ్చిన ఫుడ్‌ ఐటమ్‌ వెంటనే తీసుకొని రాలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన కస్టమర్‌ సదరు సిబ్బందిపై ఫిర్యాదు చేశాడు. ఫిర్యాదుతో ఆగ్రహం వ‍్యక్తం చేసిన ఓ మహిళా ఉద్యోగి.. కస్టమర్‌పై కత్తెర్లతో దాడి చేసింది. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

ఫాస్ట్‌ ఫుడ్‌ సెంటర్‌ ను నిర్వహించడం ఎంత కష్టమో మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అందులోనూ క్యాష్‌ కౌంటర్‌, కిచెన్‌లో ఇంకా కష్టం.వచ్చిన కష్టమర్ల నుంచి ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ తీసుకోవడం, వెళ్లే కస్టమర‍్ల నుంచి బిల్‌ను కలెక్ట్‌ చేసుకోవడం ఆషామాషీ వ్యవహారం కాదు. ఇక కరోనా క్రైసిస్‌లో రెస్టారెంట్లు, ఫాస్ట్‌ ఫుడ్‌ సెంటర్లలలో పనిచేసే ఉద్యోగుల వెతలు అన్నీఇన్నీకావు. కరోనా ముందు 8 గంటల పనిచేస్తే ఇప్పుడు అదే పని 12, 14గంటలు పనిచేస్తున్నారు. అయినా కష్టమర్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా చూసుకుంటున్నారు. ఇదిగో ఇలా ఒక్కోసారి విచక్షణ కోల్పోయి కస్టమర్లపై ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు.

అమెరికాలోని మేరిల్యాండ్ రాష్ట్రం బాల్టిమోర్‌ నగరానికి చెందిన ప్రముఖ ఫాస్ట్‌ ఫుడ్‌ సెంటర్‌ 'చిపోటిల్' కు ఆంటోనీ ఎవాన్స్‌ అనే కస్టమర్‌ వచ్చాడు. ఆంటోనీ తనకు కావాల్సిన ఫుడ్‌ ఐటమ్‌ ఆన్‌లైన్‌ లో ఆర్డర్‌ ఇచ్చాడు. ఆన్‌లైన్‌లో ఆర్డర్‌ ఇస్తే ఫుడ్‌ ఐటమ్‌ అందాలంటే అరగంట వెయిట్‌ చేయాల్సి ఉంది. కానీ ఆంటోనీకి ఇక్కడ సర్వీస్‌ బాగలేదని తిట్టుకుంటూనే ఆర్డర్‌ ఇచ్చిన ఫుడ్‌ ఐటమ్‌ను వెంటనే తీసుకొని రావాలని అడిగాడు. ఆలస్యం అవుతుందని మేనేజర్‌తో మాట్లాడాలని హడావిడి చేశాడు. అదే సమయంలో కౌంటర్‌లో ఉన్న ఓ మహిళా ఉద్యోగి తానే ఈ రెస్టారెంట్‌ మేనేజర్ను అంటూ కస్టమర్‌ తో వాదనకు దిగింది.

Chipotle employee throws a pair of scissors ✂️ at customer during an argument 😳 @ChipotleTweets #Chipotle explain 😤 pic.twitter.com/Kho7U5T3LE

— Luciano1 (@waynepe17506084) August 13, 2021