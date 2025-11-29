 శ్రీలంకకు ‘ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు’ | Operation Sagar Bandhu Response to Sri Lanka's Flood Crisis | Sakshi
శ్రీలంకకు ‘ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు’

Nov 29 2025 9:49 AM | Updated on Nov 29 2025 10:27 AM

Operation Sagar Bandhu Response to Sri Lanka's Flood Crisis

న్యూఢిల్లీ: దిత్వా తుఫాను శ్రీలంక అంతటా తీవ్ర విధ్వంసం సృష్టించింది. ఫలితంగా దేశవ్యాప్తంగా పలు చోట్ల వరదలు సంభవించగా, మరికొన్ని చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ విపత్తులో అధికారిక నివేదికల ప్రకారం 69 మంది మృతి చెందారు. రెండు లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు ప్రకృతి విపత్తులకు ప్రభావితమయ్యారు. తుఫాను కారణంగా పలుచోట్ల విద్యుత్‌ అంతరాయాలు ఏర్పడ్డాయి.

శ్రీలంక పశ్చిమ ప్రావిన్స్‌లో నదుల నీటి మట్టాలు ఆందోళనకర స్థాయికి పెరగడంతో సహాయక చర్యలు కష్టతరమవుతున్నాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో భారత్ ‘ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు’ పేరిట తక్షణమే సాయం అందించింది.

 

దీనిలో భాగంగా వరద-నిర్వాసితులకు అత్యవసర సహాయ సామగ్రిని తీసుకువెళుతున్న భారత వైమానిక దళానికి చెందిన సీ130 విమానం శనివారం తెల్లవారుజామున కొలంబోలోని బండారునాయకే అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో దిగింది. ఈ విమానంలో అవసరమైన ఆహారం, శానిటరీ సామాగ్రిని తరలించారు. సముద్ర మార్గం ద్వారా కూడా ‘ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు’ ప్రారంభమైంది.  తొలి విడత సహాయ సామగ్రిని భారత నావికాదళానికి చెందిన  ఐఎన్‌ఎస్‌ విక్రాంత్, ఐఎన్‌ఎస్‌ ఉదయగిరి ద్వారా ఇప్పటికే తరలించారు.

 


