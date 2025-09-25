 బ్యాంకాక్‌లో నడిరోడ్డుపై భారీ సింక్‌హోల్‌ | Massive sinkhole swallows Bangkok | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బ్యాంకాక్‌లో నడిరోడ్డుపై భారీ సింక్‌హోల్‌

Sep 25 2025 6:33 AM | Updated on Sep 25 2025 6:33 AM

Massive sinkhole swallows Bangkok

శరవేగంగా సాగుతున్న పూడ్చివేత పనులు

బ్యాంకాక్‌: థాయ్‌లాండ్‌ రాజధాని బ్యాంకాక్‌లో నగరంలోని ఓ రహదారిపై బుధవారం ఉన్నట్టుండి భారీ గొయ్యి ఏర్పడింది. దీంతో ఆ మార్గంలో ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోయింది. చుట్టుపక్కల నిర్మాణాలు, భవనాలకు ముప్పు పొంచి ఉండటంతో అధికారులు ఆ ప్రాంతాన్ని ఆగమేఘాలపై ఖాళీ చేయించారు. ఒక పోలీస్‌స్టేషన్‌ను, ఆస్పత్రి ఔట్‌పేషెంట్‌ వార్డును మూసివేశారు. విద్యుత్, నీటి సరఫరాను ఆపారు. రోడ్డుపై పేద్ద సింక్‌హోల్‌ ఏర్పడటంతో మూడు వాహనాలు దెబ్బతిన్నాయి.

 ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు. భూగర్భ రైలు మార్గం నిర్మాణ పనుల వల్లే రహదారి కుంగినట్లుగా భావిస్తున్నామని వెల్లడించారు. రోడ్డు నెమ్మదిగా కుంగిపోతుండటం, ఒరిగిపోతున్న విద్యుత్‌ స్తంభాలు, పగిలిపోతున్న నీళ్ల పైపు లైన్లు, గుంత పెద్దదైన కొద్దీ కార్లు, తదితర వాహనాలు వెనక్కి మళ్లడం, పూర్తిగా ట్రాఫిక్‌ నిలిచిపోవడం వంటి వీడియోలు ఆన్‌లైన్‌లో ప్రత్యక్షమయ్యాయి. గుంత ఒక అంచు సరిగ్గా పోలీస్‌ స్టేషన్‌ ఎదుట ఆగిపోయింది. భూగర్భ నిర్మాణం అందులో కనిపిస్తోంది. భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున గుంత మరింత విస్తరించకుండా సాధ్యమైనంత త్వరగా పూడ్చివేసే చర్యలకు యంత్రాంగం ఉపక్రమించింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు.. అన్నపూర్ణాదేవిగా బెజవాడ దుర్గమ్మ (ఫొటోలు)
photo 2

నవరాత్రి స్పెషల్.. తెల్లని చీరలో అమ్మవారిని పూజిస్తూ (ఫొటోలు)
photo 3

అట్టర్‌ఫ్లాప్‌ సూపర్‌-6పై బలవంతపు విజయోత్సవాలా?: వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

దుబాయ్‌లో అభిషేక్‌ శర్మ ఫ్యామిలీ.. ఫొటోలు షేర్‌ చేసిన కోమల్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

లండన్ ఫ్యాషన్ వీక్.. అందంగా ముస్తాబైన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Question Debate On Big Shock To Chandrababu In Supreme Court 1
Video_icon

Big Question: ఓటుకు కోట్లు కేసులో బాబే కీలక నిందితుడు.. మత్తయ్య సంచలన లేఖ
Big Question Debate On Big Shock To Chandrababu In Supreme Court 2
Video_icon

ఓటుకు కోట్లు కేసులో బాబే కీలక నిందితుడు.. మత్తయ్య సంచలన లేఖ
YS Jagan Fires On Chandrababu Over Anantapur Super Six 3
Video_icon

దీన్ని చూస్తే కొంచమైనా సిగ్గుగా లేదా చంద్రబాబు
YSRCP Anna Rambabu Open Challenge to Chandrababu Over Medical College Privatization 4
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై చంద్రబాబుకు అన్నా రాంబాబు సవాల్
Love Marriage Effect Parents Kidnap their Daughter Swetha 5
Video_icon

Love Marriage: శ్వేతను బలవంతంగా తీసుకెళ్లిన తల్లిదండ్రులు
Advertisement
 