 ఇతడు బుర్ఖా ఎందుకు ధరించాడో తెలుసా? | Man charged after wearing burkha to anti migrant protest | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇతడు బుర్ఖా ఎందుకు ధరించాడో తెలుసా?

Sep 14 2026 3:15 PM | Updated on Sep 14 2026 3:45 PM

Man charged after wearing burkha to anti migrant protest

బ్రిటన్‌లోని పోర్ట్స్‌మౌత్‌లో జరిగిన వలస వ్యతిరేక నిరసనలో బుర్ఖా ధరించి గుర్తింపును దాచుకున్నారన్న ఆరోపణపై 76 ఏళ్ల వ్యక్తిపై కేసు నమోదైంది. హాంప్‌షైర్‌ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సౌతాంప్టన్‌లోని హెడ్‌జ్‌ ఎండ్‌కు చెందిన తిమోతీ మిల్లర్‌పై నిరసన సందర్భంగా గుర్తింపును దాచేందుకు ఉపయోగించే దుస్తులు ధరించినట్లు అభియోగం నమోదైంది.

మిల్లర్‌ శనివారం జరిగిన నిరసనలో అరెస్టైన పలువురిలో ఒకరు. పోర్ట్స్‌మౌత్‌ నగర కేంద్రంలో సౌత్‌ కోస్ట్‌ పేట్రియాట్స్‌, స్టాండ్‌ అప్‌ టు రేసిజం బృందాలకు చెందిన వందలాది మంది పరస్పరం నిరసనలు చేపట్టారు. మిల్లర్‌ సోమవారం పోర్ట్స్‌మౌత్‌ మేజిస్ట్రేట్స్‌ కోర్టులో హాజరుకావాల్సి ఉంది.

ఇదే ఘటనలో డేవిడ్‌ మెక్‌నాలీ అనే 33 ఏళ్ల వ్యక్తిపై రహదారిని ఉద్దేశపూర్వకంగా అడ్డుకోవడం, నేరపూరిత నష్టం కలిగించేందుకు ప్రయత్నించడం వంటి అభియోగాలు నమోదయ్యాయి. అంతకుముందు ఆదివారం ఈస్ట్‌నీ మెరీనాలో జరిగిన అల్లర్లకు సంబంధించి 16 ఏళ్ల యువకుడిని హింసాత్మక అల్లర్ల అనుమానంతో అరెస్టు చేశారు. అతడిని బెయిల్‌పై విడుదల చేశారు.

అంతకుముందు ఈ నెలలో పోర్ట్స్‌మౌత్‌లో శరణార్థులను నగరానికి తీసుకురావడాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో వందలాది మంది మితవాద నిరసనకారులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ముఖాన్ని కప్పుకునేలా వస్త్రాలు ధరిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరించారు.

హాంప్‌షైర్‌ పోలీసులు సెక్షన్‌ 60ఏఏ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీని ప్రకారం నిరసనకారులు ముసుగులు, ముఖాన్ని కప్పే వస్త్రాలు లేదా గుర్తింపును దాచేందుకు ఉపయోగించే ఇతర వస్తువులను తొలగించాలని పోలీసులు ఆదేశించవచ్చు.

“ప్రశాంతంగా, చట్టబద్ధంగా తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయాలనుకునేవారికి మేము మద్దతు ఇస్తాం. భయాన్ని సృష్టించడం, హింసను రెచ్చగొట్టడం మాత్రమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నవారిని మాత్రం సహించం” అని అసిస్టెంట్‌ చీఫ్‌ కానిస్టేబుల్‌ పాల్‌ బార్టోలోమియో తెలిపారు.

ఈ కేసులతో పాటు గతంలో జరిగిన నిరసనకు సంబంధించి 42 ఏళ్ల డెల్‌ లియోన్‌ సోమర్విల్లేపై హింసాత్మక అల్లర్లు, విధుల్లో ఉన్న పోలీసు అధికారిపై దాడి చేసినట్లు అభియోగాలు నమోదయ్యాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : అబ్బా భలే ఉన్నాడే... గణేశుడు (ఫొటోలు)
photo 2

'ధురంధర్' భామ ఆయేషా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఆషికా.. బార్బీ డాల్‌కి ఏం తక్కువ కాదు! (ఫొటోలు)
photo 4

అందంతో టాప్ లేపిన మృణాల్ ఠాకుర్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్యాన్స్‌ ఫైట్‌ చేస్తుంటే.. స్టార్స్‌ ఏం చేస్తున్నారో చూడండి! (ఫొటోలు)

Video

View all
Viral Video Of Bike Raider And Car 1
Video_icon

కావాలని మహిళా బైకర్ ను ఢీ కొట్టిన కారు వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Heavy Fire Mishap In Factory At Uttar Pradesh 2
Video_icon

యూపీలోని ఫ్యాక్టరీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
TDP Activists Fight In Police Station at Mid Night In East Godavari 3
Video_icon

అర్థరాత్రి పోలీస్ స్టేషన్ లోనే తన్నుకున్న TDP తమ్ముళ్లు
Diamond And Gold Ganesh In Begum Bazar Vinayaka Chavithi 4
Video_icon

3లక్షల అమెరికన్ డైమండ్స్ తో గణపతి.. చూస్తే కళ్లు చెదిరిపోవాల్సిందే
Jani Master wife Sumalatha Executive Committee Press Meet 5
Video_icon

రఘు మాస్టర్ ని కలిశా నన్నే అన్ని చూసుకోమన్నారు
Advertisement
 