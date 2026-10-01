కల్బా: గల్ఫ్ దేశాల్లో ఇప్పటికే పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగావకాశాలు ఉన్నాయని, రానున్న రోజుల్లో అవి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని లులూ గ్రూప్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎం.ఏ. యూసుఫ్ అలీ అన్నారు. గల్ఫ్లో అవకాశాలు పెరగడం అంటే మలయాళీలకు కూడా మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు లభించడమేనని పేర్కొన్నారు. కుల, మత భేదాలు లేకుండా అందరికీ ఉపాధి కల్పించే దేశంగా యూఏఈ నిలుస్తోందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
షార్జాలోని కల్బాలో మీడియాతో మాట్లాడిన యూసుఫ్ అలీ.. తన వద్ద చిన్న విమానం, హెలికాప్టర్, పైలట్ ఉన్నారని తెలిపారు. తన దేశానికి లేదా ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడైనా వాటి అవసరం ఏర్పడితే అందించేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పారు. అయితే ఇందుకోసం తాను ప్రభుత్వాన్ని ఆశ్రయించి ఎలాంటి ప్రయోజనం కోరబోనని స్పష్టం చేశారు.
గల్ఫ్లో భారీగా ఉద్యోగాలు
ఇటీవల ఒక ప్రముఖ కంపెనీ ఉన్నతాధికారితో మాట్లాడిన సందర్భంగా గల్ఫ్లో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగావకాశాలు ఉన్న విషయం తనకు మరింత స్పష్టమైందని యూసుఫ్ అలీ తెలిపారు. ఈ అవకాశాలు భవిష్యత్తులో మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉందన్నారు. దీంతో గల్ఫ్ దేశాల్లో పనిచేస్తున్న మలయాళీలకు, అలాగే అక్కడ ఉద్యోగాలు కోరుకునే వారికి అవకాశాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇదే సందర్భంలో కల్బా వంటి ప్రాంతాల్లో లులూ ఎక్స్ప్రెస్ తరహా మరిన్ని సంస్థలను విస్తరించనున్నట్లు కూడా యూసుఫ్ అలీ వెల్లడించారు. కాగా, 2026 ఫిబ్రవరిలో కల్బాలో లులూ కొత్త హైపర్మార్కెట్ను ప్రారంభించింది. అది యూఏఈలో లులూ గ్రూప్కు 122వ స్టోర్గా అప్పట్లో మలయాళ మీడియా పేర్కొంది.