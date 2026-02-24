టెహ్రాన్: ఇరాన్లో ఓ ట్రైనీ హెలికాప్టర్ జనావాస ప్రాంతాల్లో కుప్పకూలింది. మధ్య ఇరాన్ ప్రాంతంలోని ప్రూట్ మార్కెట్ ప్రదేశంలో ఆర్మీ హెలికాప్టర్ క్రాష్కు గురైంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు ఫైలట్లతో పాటు నలుగురు మృతిచెందారు. రాజధాని టెహ్రాన్కు 330 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఇస్ఫహాన్ ప్రావిన్సులో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
అయితే ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో హెలికాప్టర్ ఆర్మీ ట్రైనీ ట్రయల్స్ జరుపుతుందని తెలుస్తోంది. ఇద్దరు ఫైలట్లతో పాటు మరో ఇద్దరు సాధారణ ప్రజలు ఈ ప్రమాదంలో మృతిచెందినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాద వివరాలు తెలుసుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని సహాయక చర్యలను ప్రారంభించారు. అయితే ఇటీవలే F-4 ఫాంటమ్ జెట్ కూలిన ఘటనలో ఒక ఫైలట్ మృతిచెందాడు. ఆ ఘటన మరవక ముందే తాజాగా మరో ప్రమాదం జరిగింది.
అయితే ఈ ప్రమాదం జరిగిన ఇస్ఫహాన్ ప్రావిన్సులో ఇరాన్ అణుస్థావరం ఉంది. గతేడాది ఇరాన్ లోని మూడు అణు స్థావరాలపై ఇస్ఫహాన్ ఫోర్దో, నతాంజ్ అణుస్థావరాలపై అమెరికా దాడి చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
Iranian Army training helicopter crashed in Dorcheh, Khomeini Shahr (Isfahan Province), inside a wholesale fruit and vegetable market compound.
Both the pilot and co-pilot were killed.
No confirmed reports of additional casualties on the ground. pic.twitter.com/vYYiXZjA8Y
