ఎతిహాద్ రైల్ గుడ్ న్యూస్.. ప్రయాణికులకు ప్రత్యేక ఆఫర్లు

యూఏఈలో రైలు ప్రయాణాలను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చేందుకు ఎతిహాద్ రైల్ కొత్త ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఫుజైరాకు ఎతిహాద్ రైల్లో ప్రయాణించే ప్రయాణికులు తమ చెల్లుబాటు అయ్యే రైలు టికెట్ను చూపిస్తే, ఎంపిక చేసిన ప్రముఖ హోటళ్లలో వసతి, ఆహారం, స్పా సేవలు, వినోద సౌకర్యాలపై 25 శాతం వరకు ప్రత్యేక తగ్గింపులు పొందవచ్చని సంస్థ వెల్లడించింది. ఈ ఆఫర్లను ఎతిహాద్ రైల్ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా ప్రకటించింది.
ఈ ఆఫర్లలో డబుల్ట్రీ బై హిల్టన్ ఫుజైరా సిటీ, ఇంటర్కాంటినెంటల్ ఫుజైరా రిసార్ట్, లే మెరిడియన్ అల్ అకా బీచ్ రిసార్ట్, రాడిసన్ బ్లూ రిసార్ట్ ఫుజైరా, ఫెయిర్మాంట్ ఫుజైరా బీచ్ రిసార్ట్, ఫుజైరా రొటానా రిసార్ట్ అండ్ స్పా, రాయల్ ఎం హోటల్ బై గెవాన్, అల్ బహార్ హోటల్ అండ్ రిసార్ట్ తదితర హోటళ్లు పాల్గొంటున్నాయి. హోటల్ను బట్టి గది అద్దె, రెస్టారెంట్ బిల్లులు, స్పా సేవలు, పూల్-బీచ్ యాక్సెస్ వంటి సౌకర్యాలపై ప్రత్యేక రాయితీలు లభించనున్నాయి.
కొన్ని హోటళ్లు ఉచిత రూమ్ అప్గ్రేడ్, ఎర్లీ చెక్-ఇన్, లేట్ చెక్-అవుట్, పిల్లలకు ఉచిత బస, భోజనం, మల్టీ-నైట్ స్టే ప్యాకేజీలు వంటి అదనపు ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తున్నాయి. అయితే ఇవన్నీ హోటళ్ల నిబంధనలు, గదుల లభ్యతపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
ఫుజైరాలోని పర్యాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహించడం, రైలు ప్రయాణికులకు మరింత మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యమని ఎతిహాద్ రైల్ తెలిపింది. ప్రస్తుతం ప్రకటించిన ఆఫర్లలో చాలా వరకు 2026 ఆగస్టు 31 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రయోజనాలు పొందాలంటే హోటల్లో చెక్-ఇన్ సమయంలో చెల్లుబాటు అయ్యే ఎతిహాద్ రైల్ టికెట్ను తప్పనిసరిగా చూపించాలి.
ఇటీవల ప్రారంభమైన ఎతిహాద్ రైల్ ప్రయాణికుల సేవల్లో భాగంగా అబుదాబి–ఫుజైరా మార్గంలో ప్రయాణ సమయం సుమారు 1 గంట 45 నిమిషాలకు పరిమితమైంది. ప్రారంభ ఆఫర్లో కంఫర్ట్ క్లాస్ టికెట్లు 55 దిర్హమ్ల నుంచి, ప్రీమియం క్లాస్ టికెట్లు 120 దిర్హమ్ల నుంచి అందుబాటులో ఉండటంతో దేశీయ పర్యాటకానికి ఈ రైలు సేవలు కొత్త ఊపు తీసుకొస్తాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.