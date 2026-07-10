 వినాశనానికి చేరువలో ప్రపంచం.. చరిత్ర దాచిన నిజం! | Science vs Mystery: What Really Happens Inside the Bermuda Triangle | Sakshi
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వినాశనానికి చేరువలో ప్రపంచం.. చరిత్ర దాచిన నిజం!

Jul 10 2026 8:40 PM | Updated on Jul 10 2026 8:40 PM

Science vs Mystery: What Really Happens Inside the Bermuda Triangle

ఈ భూమిపై మానవ మేధస్సుకు అందని రహస్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. సైన్స్ ఎంత అభివృద్ధి చెందినా.. కొన్ని ప్రాంతాల పేరు వింటేనే నేటికీ ప్రపంచం వణికిపోతుంది. ఈ కోవలో 'బెర్ముడా ట్రయాంగిల్'ది అగ్రస్థానం. ఉత్తర అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో.. ఫ్లోరిడా, ప్యూర్టో రికో - బెర్ముడా దీవులను కలుపుతూ ఏర్పడే ఒక ఊహాజనిత త్రిభుజాకార ప్రాంతం ఇది. 

గత వందేళ్ల చరిత్రను తిరగేస్తే, ఈ ఐదు లక్షల చదరపు మైళ్ల పరిధిలో వందల సంఖ్యలో భారీ నౌకలు, విమానాలు ఆనవాళ్లు లేకుండా మాయమైపోయాయి. వేలాది మంది ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి. అసలు ఈ ప్రాంతంలో ఏముంది? ఇది గ్రహాంతరవాసుల స్థావరమా? లేక సముద్ర గర్భంలో ఏదో అతీత శక్తి దాగుందా? లేక అట్లాంటిస్ నగరపు శాపమా? ఇవాళ మనం ఈ పాడ్‌కాస్ట్‌లో బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ వెనుక ఉన్న అసలు జర్నలిస్టిక్ నిజాలను, దాని వెనుక దాగున్న సైన్స్‌ను చాలా లోతుగా విశ్లేషిద్దాం.

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