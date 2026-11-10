అక్రమ వలసలపై దూకుడు ఎక్కువైంది! 

మధ్యంతర ఎన్నికల్లో ఓటమిపై ట్రంప్
వాషింగ్టన్: మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ హౌస్, సెనేట్ రెండింటిలో ఆధిక్యం కోల్పోవడంపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మొదటిసారి స్పందించారు. అక్రమ వలసదారులను వారి స్వదేశాలకు పంపే విషయంలో ప్రభుత్వ అధికారులు దూకుడుగా వ్యవహరించడం ఓటర్లకు నచ్చకపోయి ఉండవచ్చునని విశ్లేషించారు. ఈ అంశానికి సంబంధించి డెమోక్రాట్లతో పనిచేసేందుకు తాను సిద్ధమేనని ప్రకటించారు. ఆదివారం సీబీఎస్ ఛానల్ ‘60 మినిట్స్’లో ఆయన మాట్లాడుతూ ‘‘డెమోక్రాట్లతో ఆచరణ సాధ్యమైన పరిష్కారం దొరుకుతుందనే అనుకుంటున్నా’’అన్నారు. ఈ ఇంటర్వ్యూ ముగిసిన కొంత సమయానికి వలసదారులపై కఠినమైన చట్టాన్ని రూపొందించిన స్టీఫెన్ మిల్లర్ను కొత్త చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్గా నియమించడం గమనార్హం.