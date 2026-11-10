 రేప్‌ కేసుల్లో హాలివుడ్‌ నటుడు రస్సెల్‌ బ్రాండ్‌కు  పదిన్నరేళ్ల జైలు  | Hollywood actor Russell Brand sentenced to more than 10 years in prison | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రేప్‌ కేసుల్లో హాలివుడ్‌ నటుడు రస్సెల్‌ బ్రాండ్‌కు  పదిన్నరేళ్ల జైలు 

Nov 10 2026 5:51 AM | Updated on Nov 10 2026 5:51 AM

Hollywood actor Russell Brand sentenced to more than 10 years in prison

తీర్పు వెలువరించిన యూకే కోర్టు 

లండన్‌: ఓ మహిళపై అ త్యాచారం, మరో ముగ్గురిపై లైంగికపరమైన దాడి కేసుల్లో హాలీవుడ్‌ నటుడు రస్సెల్‌ బ్రాండ్‌(51)కు యూకే కోర్టు పదిన్నరేళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. ‘ఇరవయ్యేళ్ల క్రితం అప్పుడప్పుడే వృద్ధిలోకి వస్తున్న రస్సెల్‌ బ్రాండ్‌ చాలా తెలివైన, చురుకైన వ్యక్తి. ఆ సమయంలోనే లైంగిక నేరాలకు తెగబడ్డాడు. 

మహిళలంటే ఇతడికి ఏమాత్రం గౌరవభావం లేదు’అంటూ సోమవారం తీర్పు సమయంలో 8 మంది పురుషులు, నలుగురు మహిళా జడ్జీలతో కూడిన సౌత్‌వార్క్‌ క్రౌన్‌ కోర్టు బెంచ్‌ వ్యాఖ్యానించింది. బ్రాండ్‌పై దాఖలైన ఆరు కేసులకు గాను నాలుగింటిలో దోషిగా బెంచ్‌ నిర్థారించింది. ఈ కేసుల్లో 2004 నాటివీ ఉన్నాయి. తీర్పు వెలువరించిన సమయంలో బ్రాండ్‌ భార్య లారా, తండ్రి రాన్‌ బ్రాండ్‌ కోర్టులోనే ఉన్నారు.  
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ స్టన్నింగ్‌ ఫోటోలు
photo 2

దివాళీ వేళ మెరిసిన తారలు (ఫోటోలు)
photo 3

19 ఏళ్లకొకసారే ఇలా.. మంజుల బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీకాంత్ కూతురిని చూశారా? ఎలా మెరిసిపోతోందో? (ఫొటోలు)
photo 5

జపాన్‌లో అత్తమామలతో కలిసి రష్మిక సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Another low-pressure area in the Bay of Bengal 1
Video_icon

బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం
YS Jagan sensational tweet about Chandrababu 2
Video_icon

చంద్రబాబుపై వైఎస్ జగన్ సంచలన ట్వీట్
Jail Officials Say They Cannot Even Provide Security to Lella 3
Video_icon

అప్పిరెడ్డికి భద్రత కూడా కల్పించలేమన్న జైలు అధికారులు
Chevireddy Bhaskar Reddy Birthday Celebrations 4
Video_icon

చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్
Ramayana Creates Box Office History 5
Video_icon

రామాయణ రికార్డుల జాతర
Advertisement
 