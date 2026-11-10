‘డియర్ ఉమ’ సినిమాతో నటిగా, నిర్మాతగా, రచయితగా టాలీవుడ్కి పరిచయమైన సుమయా రెడ్డి ద్వితీయ చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టారు. సుమ చిత్ర ఆర్ట్స్ సమర్పణలో సుమయా రెడ్డి ప్రధాన పాత్రలో నటించడంతో పాటు స్వీయ దర్శకత్వంలో నిర్మించనున్నారు. దీపావళి సందర్భంగా ఓ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. సుమయా రెడ్డి చేతి నిండా డబ్బు, బంగారంతో కనిపిస్తున్నారు. ‘‘కామెడీ, హారర్ జానర్లో రూపొందనున్న చిత్రం ఇది. ఇప్పటి వరకు ఎవరూ టచ్ చేయని పాయింట్తో రాబోతోంది. త్వరలోనే ఈ మూవీ టైటిల్తో పాటు ఇతర వివరాలు ప్రకటించనున్నాం’’ అని సుమయా రెడ్డి పేర్కొన్నారు.