సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనీల్కుమార్ జోడీగా నటిస్తున్న యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ సినిమా ‘రోమాంచకం’. ‘ప్రేమ.. హాస్యం.. ఉత్కంఠ’ అనేది ఉపశీర్షిక. నూతన దర్శకుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పణలో భద్రకాళీ పిక్చర్స్ పతాకంపై ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా ఈ సినిమా నిర్మిస్తున్నారు. శుక్రవారం ఈ సినిమా టైటిల్ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ‘‘లవ్, ఫన్ , బ్యూటిఫుల్ ఎమోషన్ ్స ఉన్న ఒక ఫ్రెష్ ఎంటర్టైనర్గా రూ΄÷ందుతోన్న ‘రోమాంచకం’ ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. త్వరలోనే ఈ సినిమా గురించి ఇతర వివరాలను వెల్లడిస్తాం’’ అని యూనిట్ పేర్కొంది. ఉపేంద్ర లిమయె, వెంకటేష్ కాకుమాను, నరేంద్ర రవి ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు వాసుకి వైభవ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
May 30 2026 5:59 AM | Updated on May 30 2026 5:59 AM
