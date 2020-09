లాస్‌ఎంజెల్స్‌: బ్లాక్ పాంథర్ స్టార్ చాద్విక్ బోస్‌మ్యాన్‌ మృతికి 7 ఏళ్ల బాలుడు ప్రత్యేక నివాళి అర్పించాడు. అమెరికాకు చెందిన కియాన్ వెస్ట్‌బ్రూక్ అనే బాలుడు తన అభిమాన నటుడి జ్ఞాపకార్థం రోజున స్మారక చిహ్నం కూడా నిర్వహించిన ఈ ఫొటో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. అవేంజర్స్‌ బొమ్మలను ప్రదర్శిస్తూ బోస్‌మ్యాన్‌కు వందనాలు అర్పిస్తున్న ఫొటోను బాలుడి తండ్రి కింగ్‌ వెస్ట్‌బ్రూక్‌ శనివారం తన ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు.

దీనికి ‘మా బాబు తన అభిమాన సూపర్‌ స్టార్‌ బ్లాక్‌ పాంథర్‌ కోసం ప్రత్యేకంగా నివాళి ఆర్పించాడు. అంతేకాదు బోస్‌మన్‌కు స్మారక చిహ్నన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి ‘వకాండా ఫరేవర్‌’ అంటూ వందనాలు ఆర్ఫించాడు’ అంటూ తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు. బోస్‌మ్యాన్‌కు ఇలా బాలుడు నివాళులు ఆర్పించి తన అభిమానాన్ని చాటుకున్న తీరు ప్రతి ఒక్కరిని ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ పోస్టుకు ఇప్పటి వరకు 6 లక్షలకు పైగా లైక్‌లు, వందల్లో కామెం‍ట్స్‌ వచ్చాయి. (చదవండి: బ్లాక్‌ పాంథర్‌ నటుడు కన్నుమూత)

MY BABY BOY AND THE AVENGERS HOLDING A MEMORIAL FOR BLACK PANTHER❤💪🏾#Wakanda4Ever pic.twitter.com/nYAnER23Ig

— King Westbrook (@KingWestbrook7) August 29, 2020