 టైమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ను వదిలేయండి | Why Move from Time to Mind Management | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మైండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ మొదలెట్టండి

Nov 10 2026 7:24 PM | Updated on Nov 10 2026 8:00 PM

Why Move from Time to Mind Management

విద్యార్థులకు కొత్త ట్రిక్కులు 
చదువును వాయిదా వేస్తూ, పరీక్షలకు ముందు ఒకేసారి చదివే వారి కంటే, తమ సమయాన్ని ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకునే విద్యార్థులు ఎప్పుడూ మంచి మార్కులు, గ్రేడ్లు సాధిస్తారన్నది తెలిసిందే. తాజాగా ఇప్పుడు, రోజువారీ పనులలో ‘ఐసెన్‌హోవర్‌ మ్యాట్రిక్స్‌’ ఉపయోగించి వాటి ప్రాధాన్యతను బట్టి అత్యవసరమైనవి, ముఖ్యమైనవి అని వర్గీకరించుకోవడం వల్ల అనవసరమైన గందరగోళం పూర్తిగా తొలిగిపోయి, చదువుకు సమయం దొరుకుతుందని పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది.

లక్ష్యాల విభజన.. ప్రణాళిక
ఒకేసారి భారీ సిలబస్‌ చూసి ఒత్తిడికి గురికాకుండా, ఆ లక్ష్యాలను చిన్న చిన్న భాగాలుగా విడగొట్టుకోవడం వల్ల భారం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ‘‘మొత్తం అసైన్‌మెంట్‌ ఒక్కరోజే పూర్తి చేయాలి’’ అనే భయానికి బదులుగా ‘‘ఈ రోజు కేవలం 3 ముఖ్యమైన విషయాలు నేర్చుకుందాం’’ అంటూ సులభమైన మూడు అంశాలను ఎంచుకోవడం వల్ల పనులను వాయిదా వేసే అవకాశం ఉండదు. ఈ చిన్న ప్రణాళికలు విద్యార్థులకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచి, పెద్ద లక్ష్యాలను కూడా సులభంగా సాధించేలా సహకరిస్తాయి.

ఏకాగ్రతను పెంచే పద్ధతులు
సమయాన్ని మెరుగ్గా ఉపయోగించుకోవడంలో ‘యాక్టివ్‌ టైమ్‌–ట్రాకింగ్‌’ కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. సమయం ఎక్కడ వృథా అవుతుందో గమనించే విద్యార్థులు మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తారని అధ్యయనాలు నిరూపిస్తున్నాయి. చదువుకునేటప్పుడు ఏకాగ్రతను కోల్పోకుండా ఉండటానికి ‘పోమోడోరో పద్ధతి’ ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. ఇందులో 25 నిమిషాల పాటు ఎంతో ఏకాగ్రతతో చదవడం, ఆ తర్వాత 5 నిమిషాల పాటు చిన్న విరామం తీసుకోవడం జరుగుతుంది; దీనివల్ల మెదడు అలసిపోకుండా చురుగ్గా ఉంటుంది.

మల్టీటాస్కింగ్‌ నియంత్రణ 
ఒకే సమయంలో చదువుకుంటూ సోషల్‌ మీడియా చూడటం లేదా ఇతర పనులు చేయడం వంటి మల్టీటాస్కింగ్‌ వల్ల చదువుపై దృష్టి ఉండదు. ఇది మెదడును త్వరగా అలసిపోయేలా చేసి, జ్ఞాపకశక్తిని తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడూ ఒక సమయంలో ఒకే పనిపై పూర్తి ధ్యాస పెట్టడం విజయానికి తొలిమెట్టుగా భావించాలి. ఏకసమయ దృష్టితో చదివినప్పుడు తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ విషయాలను నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

ఇదీ చ‌ద‌వండి: మాంసం తినండి.. పర్యావరణాన్ని కాపాడండి

ఆరోగ్యకరమైన దినచర్య 
కేవలం పుస్తకాల ముందు కూర్చుని టైమ్‌ టేబుల్స్‌ వేసుకోవడమే కాకుండా, ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి చదవడం లేదా పనులు చేయడం వంటి చక్కటి దినచర్యను అలవాటు చేసుకోవడం చాలా అవసరం. రాత్రివేళల్లో తక్కువ నిద్రపోయే విద్యార్థులలో జ్ఞాపకశక్తి మందగిస్తుందని శాస్త్రీయ అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి కాబట్టి, శరీరానికి తగినంత నిద్ర చాలా ముఖ్యం. విద్యార్థి అనుసరించే ఏ మంచి నియమం అయినా సందర్భోచితంగా, ప్రత్యేకంగా ఉండాలి. ఇటువంటి చిన్న చిన్న అలవాట్లతో విద్యార్థులు చదువులోనూ, జీవితంలోనూ రాణించవచ్చు.   
సాక్షి స్పెషల్‌ డెస్క్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కుటుంబంతో కలిసి న‌భా న‌టేష్ దీపావ‌ళి సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్‌గా శ్రీలీల సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

దీపావళి స్పెషల్.. అక్కినేని కుటుంబమంతా ఒకేచోట (ఫొటోలు)
photo 4

అల్లు ఫ్యామిలీ దీపావళి సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

#Diwali2026 స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన కృతి శెట్టి..(ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Putha Siva Sankar Reddy Reaction On Chandrababu Comments Over Access Equality Index 1
Video_icon

చంద్రబబు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ పై.. పుత్తా శివశంకర్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Chevireddy Bhaskar Reddy Visuals At Chittoor Jail Over YSRCP Illegal Arrest 2
Video_icon

చెవిరెడ్డి పరామర్శ
Telangana Government Serious On Rice Mafia 3
Video_icon

ప్రజలకు ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త.. తగ్గనున్న బియ్యం ధరలు..?
Ambati Rambabu Reaction On Pawan Kalyan and Anna Lezhneva Divorce 4
Video_icon

Ambati : అది ఆయన పర్సనల్.. నేను చెప్పాలనుకున్నది ఒక్కటే!
YSRCP Leaders Hold Massive Protest Rally Against Amilineni Surendra Babu 5
Video_icon

కళ్యాణదుర్గంలో YSRCP భారీ ర్యాలీ
Advertisement
 