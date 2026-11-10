విద్యార్థులకు కొత్త ట్రిక్కులు
చదువును వాయిదా వేస్తూ, పరీక్షలకు ముందు ఒకేసారి చదివే వారి కంటే, తమ సమయాన్ని ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకునే విద్యార్థులు ఎప్పుడూ మంచి మార్కులు, గ్రేడ్లు సాధిస్తారన్నది తెలిసిందే. తాజాగా ఇప్పుడు, రోజువారీ పనులలో ‘ఐసెన్హోవర్ మ్యాట్రిక్స్’ ఉపయోగించి వాటి ప్రాధాన్యతను బట్టి అత్యవసరమైనవి, ముఖ్యమైనవి అని వర్గీకరించుకోవడం వల్ల అనవసరమైన గందరగోళం పూర్తిగా తొలిగిపోయి, చదువుకు సమయం దొరుకుతుందని పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది.
లక్ష్యాల విభజన.. ప్రణాళిక
ఒకేసారి భారీ సిలబస్ చూసి ఒత్తిడికి గురికాకుండా, ఆ లక్ష్యాలను చిన్న చిన్న భాగాలుగా విడగొట్టుకోవడం వల్ల భారం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ‘‘మొత్తం అసైన్మెంట్ ఒక్కరోజే పూర్తి చేయాలి’’ అనే భయానికి బదులుగా ‘‘ఈ రోజు కేవలం 3 ముఖ్యమైన విషయాలు నేర్చుకుందాం’’ అంటూ సులభమైన మూడు అంశాలను ఎంచుకోవడం వల్ల పనులను వాయిదా వేసే అవకాశం ఉండదు. ఈ చిన్న ప్రణాళికలు విద్యార్థులకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచి, పెద్ద లక్ష్యాలను కూడా సులభంగా సాధించేలా సహకరిస్తాయి.
ఏకాగ్రతను పెంచే పద్ధతులు
సమయాన్ని మెరుగ్గా ఉపయోగించుకోవడంలో ‘యాక్టివ్ టైమ్–ట్రాకింగ్’ కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. సమయం ఎక్కడ వృథా అవుతుందో గమనించే విద్యార్థులు మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తారని అధ్యయనాలు నిరూపిస్తున్నాయి. చదువుకునేటప్పుడు ఏకాగ్రతను కోల్పోకుండా ఉండటానికి ‘పోమోడోరో పద్ధతి’ ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. ఇందులో 25 నిమిషాల పాటు ఎంతో ఏకాగ్రతతో చదవడం, ఆ తర్వాత 5 నిమిషాల పాటు చిన్న విరామం తీసుకోవడం జరుగుతుంది; దీనివల్ల మెదడు అలసిపోకుండా చురుగ్గా ఉంటుంది.
మల్టీటాస్కింగ్ నియంత్రణ
ఒకే సమయంలో చదువుకుంటూ సోషల్ మీడియా చూడటం లేదా ఇతర పనులు చేయడం వంటి మల్టీటాస్కింగ్ వల్ల చదువుపై దృష్టి ఉండదు. ఇది మెదడును త్వరగా అలసిపోయేలా చేసి, జ్ఞాపకశక్తిని తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి ఎప్పుడూ ఒక సమయంలో ఒకే పనిపై పూర్తి ధ్యాస పెట్టడం విజయానికి తొలిమెట్టుగా భావించాలి. ఏకసమయ దృష్టితో చదివినప్పుడు తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ విషయాలను నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
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ఆరోగ్యకరమైన దినచర్య
కేవలం పుస్తకాల ముందు కూర్చుని టైమ్ టేబుల్స్ వేసుకోవడమే కాకుండా, ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి చదవడం లేదా పనులు చేయడం వంటి చక్కటి దినచర్యను అలవాటు చేసుకోవడం చాలా అవసరం. రాత్రివేళల్లో తక్కువ నిద్రపోయే విద్యార్థులలో జ్ఞాపకశక్తి మందగిస్తుందని శాస్త్రీయ అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి కాబట్టి, శరీరానికి తగినంత నిద్ర చాలా ముఖ్యం. విద్యార్థి అనుసరించే ఏ మంచి నియమం అయినా సందర్భోచితంగా, ప్రత్యేకంగా ఉండాలి. ఇటువంటి చిన్న చిన్న అలవాట్లతో విద్యార్థులు చదువులోనూ, జీవితంలోనూ రాణించవచ్చు.
సాక్షి స్పెషల్ డెస్క్