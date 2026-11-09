మాంసం తినండి.. పర్యావరణాన్ని కాపాడండి

పెరుగుతున్న ‘బ్లెండెడ్ మీట్’ వాడకం
సగమే మాంసం.. మిగతావి మష్రూమ్స్
ఇష్టంగా తింటున్న బడిపిల్లలు
మార్కెట్లోకి భారీ కంపెనీలు
పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఆహార అలవాట్ల మధ్య సమతుల్యతను సాధించడానికి ‘బ్లెండెడ్ మీట్’ అనే ఒక కొత్త వినూత్న భావన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. ప్రజల మాంసాహార అలవాట్లను పూర్తిగా మాన్పించడం లేదా ఒక్కసారిగా మార్చడం కష్టం. అందుకే, మాంసానికి పుట్టగొడుగులు లేదా ప్లాంట్–బేస్డ్ ప్రొటీన్లను కలిపి తయారుచేసే ఈ ‘బ్లెండెడ్ మీట్’, రుచిలో ఏమాత్రం తగ్గకుండా పర్యావరణంపై పడే కాలుష్య ప్రభావాన్ని సగానికి సగం తగ్గిస్తోంది.
మాంసానికి ప్రత్యామ్నాయం
ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పశువుల పెంపకం వల్ల దాదాపు 10 శాతం నుంచి 20 శాతం వరకు గ్రీన్హౌస్ వాయువులు విడుదలవుతున్నాయి. వాటిల్లో ముఖ్యంగా బీఫ్ (గొడ్డు మాంసం) ఉత్పత్తి వల్ల పర్యావరణానికి అత్యంత తీవ్రమైన నష్టం వాటిల్లుతోంది. వాతావరణ మార్పుల లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి కేవలం సాంకేతిక మార్పులు మాత్రమే సరిపోవు, ప్రజలు తీసుకునే బీఫ్ పరిమాణాన్ని తగ్గించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. దీనికి పరిష్కారంగా రూపుదిద్దుకున్నదే ఈ బ్లెండెడ్ మీట్.
తక్కువ ఖర్చు.. అదే రుచి
‘జాయ్న్’ అనే సంస్థ తయారు చేసిన 50/50 బ్లెండెడ్ మీట్ (బీఫ్, పుట్టగొడుగుల మిశ్రమం) ఉత్పత్తులు మార్కెట్లో మంచి ఆదరణ పొందుతున్నాయి. సాధారణ బీఫ్తో పోలిస్తే, ఈ బ్లెండెడ్ మీట్ వల్ల గ్రీన్హౌస్ వాయువుల ప్రభావం దాదాపు 50 శాతం తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా, పాఠశాలల క్యాంటీన్లకు సరఫరా చేసే ఈ మిశ్రమ మాంసం, సాధారణ బీఫ్ కంటే 5 శాతం నుంచి 15 శాతం వరకు తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. రుచి విషయంలో కూడా సాధారణ మాంసానికి ఏమాత్రం తీసిపోకపోవడం దీని ప్రత్యేకత.
బడి పిల్లలు మెచ్చిన రుచి
సౌత్ కరోలినాలోని ‘కేన్ బే హైస్కూల్’ క్యాంటీన్లో జెఫ్ డాడ్జ్ అనే కన్సల్టెంట్ 2025 సెప్టెంబర్లో ఒక రుచి పరీక్ష నిర్వహించారు. దాదాపు 150 మంది విద్యార్థులకు మాంసం, పుట్టగొడుగులు కలిపిన మీట్బాల్స్ను అందించగా, విద్యార్థులు అందులో వెజిటబుల్స్ కలిపినట్లు గుర్తించలేకపోయారు. సాధారణ బీఫ్లాగే ఎంతో జ్యూసీగా, అద్భుతంగా ఉందని ప్రశంసించారు. దాదాపు 92 శాతం మంది విద్యార్థులు దీనిని తమ రోజువారీ మెనూలో చేర్చాలని ఓటేశారు. పిల్లలు సాధారణంగా ‘మష్రూమ్’ అనే పదం వింటే తినడానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి, క్యాంటీన్ నిర్వాహకులు దీనిని వినూత్న పేర్లతో పాఠశాలల్లో అందిస్తున్నారు.
‘మైసిలియం’ సాంకేతికత
‘ఆట్కో ఇంగ్రెడియెంట్స్’ స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకుడు పాల్ షపిరో, పుట్టగొడుగుల వేర్ల లాంటి భాగమైన ‘మైసిలియం’ సహాయంతో ప్లాంట్ ప్రొటీన్ను తయారు చేస్తున్నారు. ఒక బ్రూవరీ (మద్యం తయారీ కేంద్రం) తరహా ఫ్యాక్టరీలో ప్రత్యేక శిలీంద్రం ద్వారా పిండి పదార్థాలను జీర్ణం చేసుకునేలా చేసి, కేవలం నాలుగు గంటల్లోనే ఈ ప్రొటీన్ను పండిస్తారు. భూమిపై ప్రొటీన్ ఉత్పత్తి చేయడానికి ఇది అత్యంత సమర్థవంతమైన మార్గాలలో ఒకటి. ఇది మాంసానికి ఉండే నమ్రతను, ఆకృతిని ఇస్తుంది.
పర్యావరణంపై మీథేన్ భారం
బీఫ్కు వాడే పశువుల వల్ల మానవ కార్యకలాపాల ద్వారా ఉత్పత్తయ్యే మీథేన్ వాయువులో 30 శాతం వాటా విడుదలవుతోంది. ఈ మీథేన్ వాయువుకు కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ కంటే 28 రెట్లు ఎక్కువ గ్లోబల్ వార్మింగ్ కలిగించే శక్తి ఉంది. అదనంగా, ఆవుల పెంపకానికి, మేత భూముల కోసం అమెజాన్ అడవులను భారీగా నరికివేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనీసం 20 శాతం బీఫ్ను ప్లాంట్ ప్రొటీన్తో భర్తీ చేయగలిగితే, వార్షిక అడవుల నరికివేత రేటును సగానికి సగం తగ్గించవచ్చని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
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మొదట్లో ఎవరికీ నచ్చలేదు!
2019 ప్రాంతంలో ‘ఇంపాజిబుల్ ఫుడ్స్’, ‘బియాండ్ మీట్’ వంటి 100 శాతం శాకాహార ప్రొటీన్ కంపెనీలు భారీగా ప్రాచుర్యం పొంది, రాబోయే రోజుల్లో జంతు ఆధారిత వ్యవసాయాన్ని తుడిచిపెట్టేస్తామని ప్రకటించాయి. కానీ 2023–2025 నాటికి వినియోగదారుల ఆలోచనల్లో మార్పు వచ్చింది. పూర్తి శాకాహార ప్రొటీన్ ఉత్పత్తుల్లో ప్రాసెస్డ్ రసాయనాలు ఎక్కువగా ఉంటాయనే భావనతో వాటి అమ్మకాలు 10 శాతం వరకు పడిపోయాయి. దీంతో వినియోగదారులను ఒక్కసారిగా శాకాహారులుగా మారమనడం కంటే, ఈ ‘బ్లెండెడ్ మీట్’ ఒక అనుసంధాన వారధిగా పనిచేస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
గ్లోబల్ మార్కెట్లో హవా
ప్రస్తుతం ప్రముఖ అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు ఈ బ్లెండెడ్ మీట్ విభాగంలోకి అడుగుపెడుతున్నాయి. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ‘ఫ్యాబ్ ఫుడ్స్’ షిటాకే పుట్టగొడుగులతో కలిపిన బీఫ్ బర్గర్లను విక్రయిస్తుండగా, లాస్ ఏంజెల్స్కు చెందిన ‘50/50 ఫుడ్స్’ సంస్థ తయారుచేసే వెజిటబుల్–బీఫ్ మిశ్రమం డిస్నీల్యాండ్లో కూడా విస్తారంగా విక్రయం అవుతోంది. అలాగే న్యూయార్క్కు చెందిన ‘స్పాట్ ఫుడ్’ సంస్థ.. హెల్త్కేర్ రంగానికి, వివిధ యూనివర్సిటీలకు ఈ బ్లెండెడ్ మీట్ ఉత్పత్తులను సరఫరా చేయడానికి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటోంది.
సాక్షి స్పెషల్ డెస్క్