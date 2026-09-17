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ఒక్క క్షణం ఆలస్యమైనా...

Sep 17 2026 7:44 AM | Updated on Sep 17 2026 7:44 AM

Viral Video In Instagram Reel

రీల్‌ అద్భుతంగా రావాలి. ప్రత్యేకంగా కనిపించాలి. లక్షల వ్యూస్‌ కావాలి. అంతే అనుకున్నదేమో ఒక తల్లి. రీల్స్‌ మాయలో తన వెంట బిడ్డ ఉందనే సంగతిని కూడా మరిచిపోయింది. ఏమీ తెలియని ఆ చిన్నారి ప్రమాదపుటంచుల్లోకి వెళ్లినా పట్టించుకోలేదు. 

ఆందోళన కలిగించే ఈ ఘటన ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా వైరల్‌గా మారింది. ఓ మహిళ బ్రిడ్జిపై నిలుచుని రీల్స్‌ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె వెంట ఉన్న చిన్నారి నెమ్మదిగా వంతెన అంచుల వైపునకు  పాకుతూ వెళ్లింది. కానీ ఆ తల్లి కెమెరా వైపు చూస్తూ అదేమీ గమనించలేదు. ఇంతలో అటువైపుగా వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తి వెంటనే స్పందించి.. పాపను ప్రమాదం నుంచి రక్షించాడు. 

ఈ ఘటన ఎప్పుడు, ఎక్కడ చోటుచేసుకుందనే వివరాలు స్పష్టంగా లేకపోయినప్పటికి .. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వంతెనలు, రోడ్లు, నీటి ప్రదేశాలు, ఎతైన   ప్రాంతాల దగ్గర పిల్లలను ఒంటరిగా వదిలేయకూడదని గుర్తుచేస్తున్నారు. రీల్‌ కొన్ని సెకన్ల పాటే..  కానీ చిన్నారి భద్రత మాత్రం జీవితాంతం ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు. 

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