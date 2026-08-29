 చక్కెర ధరలు పెరిగినా.. తీపి తగ్గొద్దు! | Sugar Prices Soar, Try These Natural Sweet Alternatives For Your Favorite Festive Sweets This Season | Sakshi
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చక్కెర ధరలు పెరిగినా.. తీపి తగ్గొద్దు!

Aug 29 2026 8:13 AM | Updated on Aug 29 2026 11:40 AM

Sugar Prices Soar Try These Sweet Alternatives This Festive Season

పండుగ సీజన్‌ వచ్చిందంటే ఇంట్లో స్వీట్లు, పాయసం, పిండి వంటలు తప్పనిసరి. కానీ చక్కెర సంక్షోభం.. ధరలు పెరగడంతో సామాన్యులకు వంటింటి బడ్జెట్‌ కాస్త భారమవుతోంది. పండుగ వేళ తీపి తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా.. వంటల్లో చక్కెరకు బదులుగా కొన్ని సహజ తీపి పదార్థాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే ప్రతి ప్రత్యామ్నాయం ప్రతి వంటకానికి సరిపోదు. ఏ వంటలో దేనిని ఉపయోగిస్తే రుచి బాగుంటుందో తెలుసుకుంటే ఖర్చును కొంత తగ్గించుకోవచ్చు.

చక్కెరకు సులభమైన ప్రత్యామ్నాయాల్లో బెల్లం ముందుంటుంది. పాయసం, పరమాన్నం, పొంగలి, కొన్ని రకాల లడ్డూలు, హల్వా వంటి వంటకాల్లో చక్కెరకు బదులుగా బెల్లం ఉపయోగించవచ్చు. అయితే బెల్లం రంగు, రుచి వంటకంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా తెల్లగా ఉండే స్వీట్లకు బెల్లం వాడితే రంగు మారే అవకాశం ఉంటుంది.

ఖర్జూరంతో సహజ తీపి
ఖర్జూరాలు కూడా మంచి ప్రత్యామ్నాయం. గింజలు తీసి కొద్దిసేపు నీటిలో నానబెట్టి మెత్తగా చేసి పేస్ట్‌గా ఉపయోగించవచ్చు. షేక్స్‌, స్మూతీలు, ఓట్స్‌, హల్వా, కొన్ని డెజర్ట్‌లలో ఇది బాగా సరిపోతుంది. ఖర్జూరాల్లో సహజంగా చక్కెరలు ఉంటాయి కాబట్టి పరిమాణాన్ని కూడా గమనించాలి.

అరటిపండుతో స్వీటెనర్‌
బాగా పండిన అరటిపండు సహజంగా తీపిగా ఉంటుంది. కేకులు, పాన్‌కేక్‌లు, స్మూతీలు వంటి వాటిలో చక్కెర పరిమాణాన్ని తగ్గించేందుకు మెదిపిన అరటిపండును ఉపయోగించవచ్చు. అయితే అరటి రుచి కూడా వంటకంలో కనిపిస్తుంది. అందువల్ల ప్రతి వంటకానికి ఇది సరైన ఎంపిక కాకపోవచ్చు.

ఎండు ద్రాక్షతో తీపి
ఎండు ద్రాక్షను నానబెట్టి పేస్ట్‌ చేసి పాయసం, హల్వా, కొన్ని స్వీట్లలో కలపవచ్చు. లేదా తరిగి నేరుగా వంటకాల్లో వేసినా సహజమైన తీపి వస్తుంది. దీంతో అదనంగా చక్కెర వేసే పరిమాణాన్ని కొంత తగ్గించవచ్చు.

కొబ్బరి బెల్లం కూడా..
మార్కెట్‌లో లభించే కొబ్బరి బెల్లం కూడా కొన్ని పండుగ వంటకాల్లో ఉపయోగించవచ్చు. ముఖ్యంగా పాయసం, స్వీట్లు, కొన్ని పిండి వంటల్లో ఇది మంచి రుచిని ఇస్తుంది. అయితే దీనిని కూడా చక్కెరకు పూర్తిగా ఆరోగ్యకరమైన ప్రత్యామ్నాయం అని భావించకుండా.. తీపి పదార్థంగానే పరిమితంగా తీసుకోవాలి.

తేనె ఎప్పుడు?
టీ, నిమ్మరసం, పెరుగు, స్మూతీలు, కొన్ని చల్లటి డెజర్ట్‌లలో తేనెను చక్కెరకు బదులుగా ఉపయోగించవచ్చు. తేనె కూడా ప్రధానంగా చక్కెరలనే కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకు తేనె ఇచ్చే విషయంలో వయసుకు సంబంధించిన జాగ్రత్తలు పాటించాలి.

ఏ వంటకు ఏది?

  • పాయసం, పరమాన్నం: బెల్లం

  • హల్వా: బెల్లం, ఖర్జూర పేస్ట్‌

  • షేక్స్‌, స్మూతీలు: ఖర్జూరం, అరటిపండు

  • కేకులు, పాన్‌కేక్‌లు: పండిన అరటిపండు

  • డెజర్ట్‌లు: ఖర్జూరం, ఎండు ద్రాక్ష

  • టీ, నిమ్మరసం: తేనె

మన దేశంలో టీ, కాఫీల్లోనూ చక్కెర వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే రోజువారీగా తాగే టీకి స్టీవియా వంటి తక్కువ క్యాలరీ స్వీటెనర్లను ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగించవచ్చు. బెల్లం, తేనెతోనూ టీకి తీపి తెచ్చుకోవచ్చు కానీ అవి కూడా చక్కెరలనే కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి పరిమితంగా వాడాలి. అలాగే ఏలకులు, అల్లం, దాల్చిన చెక్క వంటి వాటిని కలపడం ద్వారా చక్కెరను తగ్గించినా టీ రుచిగా ఉండేలా చేసుకోవచ్చు. అయితే క్రమంగా చక్కెర లేని టీకి అలవాటు పడటమే ఆరోగ్యపరంగా మెరుగైన ఎంపిక.

షుగర్‌ పూర్తిగా తగ్గించొద్దు.. ఎందుకంటే?
చక్కెరను పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్కరికీ ఉండదు. శరీరానికి శక్తి కోసం కార్బోహైడ్రేట్లు అవసరం.. అయితే అదనంగా కలిపే చక్కెరను పరిమితంగా తీసుకోవడం ముఖ్యం. చక్కెర ఎక్కువగా తీసుకుంటే బరువు పెరగడం, దంత సమస్యలు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగడం వంటి సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. అందుకే చక్కెరను పూర్తిగా తొలగించడం కంటే.. టీ, కాఫీ, స్వీట్లు వంటి వాటిలో మోతాదును క్రమంగా తగ్గించడం ఆరోగ్యకరమైన మార్గం.

అయితే ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. బెల్లం, తేనె, ఖర్జూరం, ఎండు ద్రాక్ష వంటి వాటిలోనూ సహజ చక్కెరలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవి చక్కెరకు ‘షుగర్‌-ఫ్రీ’ ప్రత్యామ్నాయాలు కావు. కేవలం రుచి, వంట విధానం లేదా తక్కువగా ప్రాసెస్‌ చేసిన పదార్థాల ఎంపిక కోసమే వీటిని ఉపయోగించాలి. పండుగ వేళ తీపి వంటకాలు చేసుకునేటప్పుడు పరిమాణాన్ని నియంత్రించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. చక్కెర ధరలు పెరిగినా.. పండుగ తీపిని మాత్రం తగ్గించాల్సిన అవసరం లేదు. వంటకానికి సరిపోయే ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకుని, తీపిని పరిమితంగా ఆస్వాదిస్తే సరిపోతుంది.

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