దారం కాదు… దూరాలను దగ్గర చేసే ఒక్క రోజు!

ఆమె పెళ్లయి మరో ఇంటికి వెళ్లింది. అతను ఉద్యోగం కోసం మరో నగరంలో ఉన్నాడు. ఇద్దరూ రోజూ మాట్లాడకపోవచ్చు. వాట్సాప్ దగ్గరే చాట్ ఆగిపోవచ్చు. కానీ ఏడాదిలో ఒక్కరోజు మాత్రం ఫోన్ మోగుతుంది… “అన్నయ్యా, ఎప్పుడు వస్తావ్?” అని. అదే రక్షా బంధన్. ఇది కేవలం రాఖీ కట్టే పండుగ కాదు; దూరమైన బంధాలను మళ్లీ కలిపే భావోద్వేగ వేడుక.
ఒకప్పుడు చాక్లెట్లు, కవర్లు, కొత్త బట్టలే రాఖీ ప్రత్యేకం. కానీ 2026లో ట్రెండ్ పూర్తిగా మారింది. ఇప్పుడు సోదర–సోదరీమణులు వస్తువుల కంటే కలిసి గడిపే సమయాన్ని బహుమతిగా ఎంచుకుంటున్నారు. ఒక కాఫీ, ఒక చిన్న ట్రిప్, చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే డిన్నర్… ఇవే ఈ ఏడాది ఎక్కువగా కనిపిస్తున్న రాఖీ గిఫ్ట్స్.
చిన్నప్పుడు శత్రువులు..
టీవీ రిమోట్ కోసం కొట్టుకున్న రోజులు, చిప్స్ దాచిపెట్టి మళ్లీ ఇద్దరూ కలిసి తిన్న క్షణాలు, అమ్మకు తెలియకుండా రాత్రిళ్లు కథలు చెప్పుకున్న జ్ఞాపకాలు… ఇవన్నీ రాఖీ రోజున మళ్లీ మనసులో మెదులుతాయి. చాలా కుటుంబాల్లో అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య సంవత్సరాలుగా మాటలు లేకపోవచ్చు. అహం, అపార్థాలు, చిన్న గొడవలు బంధాన్ని దూరం చేస్తాయి. ఈ రాఖీ రోజున “క్షమించు” అనే ఒక్క మాటతో కొత్త ప్రారంభం చేయాలని సంబంధ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే బంధాలు గెలవాలి… వాదనలు కాదు.
రక్త సంబంధానికే కాదు
చరిత్రలో రక్షా బంధన్ కేవలం అన్నాచెల్లెళ్లకే పరిమితం కాలేదు. గురువులకు, సైనికులకు, కుటుంబ స్నేహితులకు కూడా రాఖీ కట్టి గౌరవం తెలిపే సంప్రదాయం ఉంది. రక్షణ అంటే కేవలం ఏదో బాడీగార్డ్గా ఉండాల్సిన పని కాదు.. అవసరమైనప్పుడు తోడుగా నిలబడే వాగ్దానం.
ఈ ఏడాది సందేశం ఒక్కటే
రాఖీ దారం చేతికి కట్టేది ఐదు నిమిషాలే. కానీ ఆ దారంలో దాగి ఉండేది ఏళ్ల అనుబంధం, చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు, జీవితాంతం నిలిచే నమ్మకం. అందుకే ఈ పండుగలో అత్యంత విలువైన బహుమతి ఖరీదైన గిఫ్ట్ కాదు… “నేను ఉన్నాను” అని చెప్పే మనిషి. రాఖీ 2026 చెబుతున్న సందేశం ఇదే.. దూరం ఎంత ఉన్నా, నిజమైన బంధానికి ఒక దారం చాలు.