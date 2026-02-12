ఉమెన్ సేఫ్టీ
ఆరోగ్య స్పృహ పెరగడంతో గతంతో పోల్చితే జిమ్కు వస్తున్న మహిళల సంఖ్య పెరిగింది. ఇది సానుకూల కోణం అయితే, ప్రతికూల కోణం... జిమ్లో వివిధ రూపాల్లో మహిళల భద్రతకు, డిగ్నిటీకి ఎదురవుతున్న ముప్పు. దే«శవ్యాప్తంగా ఎన్నో రాష్ట్రాలలోని జిమ్, ఫిట్నెస్ కేంద్రాలలో లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొన్న మహిళలు, టీనేజర్లకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ (ఎన్హెచ్ఆర్సీ) జిమ్లు, ఫిట్నెస్ సెంటర్ల పనితీరు, నియంత్రణపై నివేదికను కోరుతూ అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలితప్రాంతాల ప్రధాన కార్యదర్శులకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ప్రస్తుత మార్గదర్శకాలు, పర్యవేక్షణ విధానాలపై సమాచారాన్ని సమర్పించాలని క్రీడలు, యువజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖను కోరింది..
మన దేశంలో ఫిట్నెస్ సంస్కృతి వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మహిళలు తమ కంఫర్ట్ జోన్ల నుంచి బయటికి వస్తున్నారు. ఇది ఆహ్వానించదగిన పరిణామమే అయినప్పటికీ భద్రతాపరంగా మహిళలకు సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి.
→ అలహాబాద్ హైకోర్ట్ ఆందోళన
జిమ్లోకి వచ్చే అమ్మాయిలను అశ్లీల దృష్టితో చూడడం, అసభ్యంగా కామెంట్ చేయడం, రహస్యంగా సెల్ఫోన్తో వీడియోలు తీయడంలాంటివి దేశవ్యాప్తంగా చాలా జిమ్లలో జరుగుతున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్లోని మేరuŠ‡కు చెందిన జిమ్ ట్రైనర్ నితిన్ సైనీ కేసు విచారణ సందర్భంగా, తగిన రక్షణ చర్యలు లేకుండా జిమ్లలో పురుష ట్రైనర్ ద్వారా శిక్షణ ΄÷ందుతున్న మహిళల భద్రత, ప్రైవసీలపై అలహాబాద్ హైకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. బాధితురాలు ట్రయల్ కోర్టు ముందు వినిపించిన తన వాంగ్మూలంలో నితిన్ సైనీ ఒక మహిళను అశ్లీలంగా వీడియో తీశాడని, తనలాంటి మహిళలకు అశ్లీల వీడియోలు పంపుతున్నాడని ఆరోపించింది.
ఈ నేపథ్యంలో నితిన్ సైనీ జిమ్ చట్ట ప్రకారం సక్రమంగా నమోదు చేయబడిందా... లేదా? జిమ్లో మహిళా ట్రైనర్లు ఉన్నారా లేదా?... తెలియజేసే వ్యక్తిగత అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని మేరuŠ‡లోని బ్రహ్మపురి పోలీస్ స్టేషన్ దర్యాప్తు అధికారిని కోర్టు ఆదేశించింది.
→ మహిళా ట్రైనర్లు తప్పనిసరి
ఫ్రభుత్వ, ప్రైవేట్ జిమ్లలో మహిళా ట్రైనర్లను తప్పనిసరిగా నియమించాలని హరియాణా రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. లైంగిక వేధింపులను నివారించడానికి మహిళా ట్రైనర్ల నియామకం ఉపకరిస్తుందని చెప్పింది. పురుషులు మాత్రమే ట్రైనర్లుగా ఉండే జిమ్లలో మహిళల అసౌకర్యానికి, లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి పలు ఫిర్యాదులు అందాయని కమిషన్ తెలియజేసింది. జిమ్లో తమకు అసౌకర్యంగా అనిపిస్తే, లైంగిక వేధింపులు ఎదురైతే ఉమెన్ కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్కు ధైర్యంగా ఫిర్యాదు చేయాలని కోరింది. హరియాణాలోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో రాష్ట్రాలలోని మహిళా కమిషన్లు ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ జిమ్లలో మహిళా ట్రైనర్ల నియామకాన్ని తప్పనిసరి చేయాలని కోరుతున్నాయి.
→ నిజమేనంటారా?!
‘మిగిలిన విషయాల మాట ఎలా ఉన్నా జిమ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ చెకప్ స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి. సీసీటీవి నిఘా ఉండాలి’ అంటున్నాడు గురుగ్రామ్లోని ‘సెక్టర్ 29 ఫిట్నెస్ సెంటర్’కు చెందిన ఒక పర్సనల్ ట్రైనర్.
‘మార్కెట్లో సర్టిఫైడ్ ఉమెన్ ట్రైనర్ల కొరత చాలా ఉంది’ అంటున్నాడు మరో ట్రైనర్.
అయితే ఈ కొరత నిజమేనా? కృత్రిమమా... అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
‘ఉమెన్ ట్రైనర్లు ఉంటే సౌకర్యంగా ఫీల్ అవుతారు. ప్రతి విషయాన్ని మేల్ ట్రైనర్లతో పంచుకోవడం, చర్చించడం మహిళలకు సౌకర్యంగా అనిపించదు’ అంటుంది ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ చారు సేథ్.
→ ఇలా అయితే కష్టమే!
నమోదవుతున్న కేసుల కంటే జిమ్లలో బాధితుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉందని, ‘నలుగురికి తెలిస్తే పరువు పోతుంది’లాంటి భయాల వల్ల, రకరకాల ఒత్తిళ్ల వల్ల ఫిర్యాదు చేయడానికి వెనకాడుతున్న మహిళల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉందని చెబుతుంది మానవ హక్కుల కమిషన్. ఫిట్నెస్ కేంద్రాలకు సంబంధించి వస్తున్న ఫిర్యాదులపై స్పందించడానికి, పరిష్కార మార్గాలు కనుగొనే నిర్మాణాత్మక వ్యవస్థ లేకపోవడంపై కమిషన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
అనేక రాష్ట్రాలలో జిమ్ల స్థాపన, నిర్వహణకు సంబంధించి ఒకే రకమైన నిబంధనలు లేవు. దీంతో చాలామంది జిమ్ నిర్వాహకులకు జవాబుదారీతనం లేకుండా పోతోంది. జిమ్లపై వచ్చిన ఫిర్యాదులు, వాటిపై తీసుకున్న చర్యలపై సమగ్ర వివరాలు అందించాలని మానవ హక్కుల కమిషన్(ఎన్హెచ్ఆర్సి) రాష్ట్రాలను కోరింది. భద్రతా సమస్యలతో పాటు జిమ్లలో ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా ఉన్నాయని ఎన్హెచ్ఆర్సి గుర్తించింది. సరైన అనుమతులు, నాణ్యత తనిఖీలు లేకుండా కొన్ని జిమ్లు ఫుడ్ సప్లిమెంట్లను విక్రయిస్తున్నాయని కమిషన్ గమనించింది. అనుమతిలేని ఫుడ్సప్లిమెంట్లను విక్రయించడం వల్ల టీనేజర్లు, యువతీయువకులలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత, ఇతర శారీరక సమస్యలు వస్తున్నాయి.
రాష్ట్రాల నుంచి నివేదికలు అందిన తరువాత జిమ్లు, ఫిట్నెస్ కేంద్రాల పనితీరును నియంత్రించడానికి దేశవ్యాప్తంగా ఒకేరకమైన నిబంధలను ప్రవేశపెట్టాలని కమిషన్ సిఫారసు చేసే అవకాశం ఉంది.
జిమ్క్రిప్ ట్రెండ్
వేధింపుల ఫిర్యాదుపై నటుడు, ఫిట్నెస్ కోచ్ భాస్కర్ తములీని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. గుంజన్ అనే సెలబ్రిటీ ఫిట్నెస్ కోచ్పై మహిళలను లైంగిక వేధింపులకు గురిచేస్తున్నాడనే ఫిర్యాదు రావడంతో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది... ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇవి కొన్ని సంఘటనలు మాత్రమే. జిమ్లోని మహిళలపై జరిగే కనిపించే, కనిపించని వేధింపులకు సంబంధించి సోషల్ మీడియా వేదికగా అవగాహన పెంచడానికి టిక్ టాక్లో జిమ్క్రిప్ ట్రెండ్ మొదలైంది. ఈ ట్రెండ్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది నటాలీ. తాను వివిధ సందర్భాలలో జిమ్లో లైంగిక వేధింపులకు గురయ్యానని చెప్పింది లండన్కు చెందిన 23 ఏళ్ల ఫిట్నెస్ ఇన్ఫ్లూయెన్సర్ నటాలీ టార్నెట్. ‘జిమ్లో ఎదురైన లైంగిక వేధింపుల వల్ల నేను చాలా బాధపడ్డాను. అందుకే జిమ్ వేధింపుల గురించి మాట్లాడడం, అవగాహన పెంచడాన్ని నా లక్ష్యంగా చేసుకున్నాను’ అంటుంది నటాలీ.