వర్షాకాలం వచ్చేసింది.. పాదరక్షలతో పదిలం!

వర్షాకాలం
వర్షాకాలం వచ్చేసింది. ధరించే దుస్తుల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లే వేసుకునే చెప్పుల విషయంలోనూ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమే. లేదంటే కొద్దిపాటి అజాగ్రత్తగా ఉన్నా జారిపడటమో, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు రావడమో జరుగవచ్చు. అందుకోసం ఈ చిన్నచిన్న టిప్స్...
మంచి గ్రిప్ ముఖ్యం: వర్షాకాలంలో అడుగు భాగంలో అరిగిపోయిన ఫ్లాట్ చెప్పులను అస్సలు వాడకూడదు. తడి నేలపై నడిచేటప్పుడు జారిపడకుండా ఉండటానికి గరుకుగా, గట్టిగా నేలను పట్టుకునే గ్రిప్ ఉన్న చెప్పులను మాత్రమే ఎంచుకోవాలి.
వాటర్ ప్రూఫ్వి: లెదర్, కాన్వాస్ లేదా బట్టతో చేసిన చెప్పులు నీటిని ఎక్కువగా పీల్చుకుంటాయి. ఇవి త్వరగా ఆరకపోవడమే కాకుండా దుర్వాసనకు, బ్యాక్టీరియాకు నిలయంగా మారుతాయి. కాబట్టి రబ్బర్, సిలికాన్ లేదా ప్లాస్టిక్తో తయారైన వాటర్ ప్రూఫ్ చెప్పులను వాడటం ఉత్తమం.
సరైన సైజ్: చెప్పులు మరీ లూజ్గా గానీ, మరీ టైట్గా గానీ ఉండకూడదు. బురదలో నడిచేటప్పుడు కాళ్ళు బెణకకుండా ఉండేందుకు యాంకిల్ సపోర్ట్ ఉన్న చెప్పులు మరింత సురక్షితం.