 తాటి చెట్టులో ఇన్ని ఉపయోగాలా? తెలిస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు! | Palmyra Palm Tree Multiple Uses And Benefits | Sakshi
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తాటి చెట్టులో ఇన్ని ఉపయోగాలా? తెలిస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు!

Oct 30 2026 9:21 AM | Updated on Oct 30 2026 9:21 AM

Palmyra Palm Tree Multiple Uses And Benefits

సాగుబడి

అడవి పండ్లు –25

తాటి పండు

స్వాతి కార్తె: అక్టోబర్‌ 24 నుంచి

తాటి చెట్టు పేరు విననివారు ఉండరు. తాటి చెట్టు ఎన్నో విలువలతో కూడినది. తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఈ చెట్టును రాష్ట్ర చెట్టుగా గుర్తించింది . ఈ చెట్టుకు పంగలుండవు నిటారుగా పెరుగుతుంది. విత్తనం ద్వారానే దీని ప్రవర్ధనం. టిష్యుకల్చర్‌ ద్వారా కూడా చేయవచ్చు. పురాణాల్లో ఈ చెట్టుకు మంచి గుర్తింపు ఉంది. పేపరు లేనప్పుడు చేతిరాతలు తాటి ఆకులపైనే జీరిగేవి. దీన్ని ఆంధ్ర కల్ప వృక్షం అని కూడా అంటారు. ఇందులో ఇంచుమించు ఆరు ప్రజాతులు ఉన్నాయి.

English Name : Palmyra Palm
శాస్త్రీయ నామం : బొరాసస్‌ ఫ్లాబెల్లిఫర్‌

Scientific Name : Borassus flabellifer L.
Synonym (s) : Borassus flabelliformis L. Borassus sundaicus Becc. Borassus tunicatus Lour.

కుటుంబం : అరెకేసి 
Family : Arecaceae

తాటి చెట్టు పేర్లు వివిధ భాషల్లో.. 
అస్సామీ : టల్‌ 
ఇంగ్లీష్‌ : పామెర పామ్, టల్‌ పామ్, టాడి పామ్, డబీ పామ్, పైన్‌ పామ్, ఐస్‌ ఆపిల్‌
ఉర్దూ : తాడీ
ఒరియా : తల
కన్నడ : తలెమర, ఓలెగరి, తాటినిల్మ్, తలెగరి
గుజరాతీ : తాడ్‌
తమిళం : పనై
తెలుగు : తాటిచెట్టు
మరాఠీ : తడ్‌
మలయాళం : పన, కరింపన
బెంగాలీ : తాల
హిందీ : తాడ్, తృణరాజ్‌
సంస్కృతం : తలం, తంతుని యొసం, తృణం – కేతుం, తృనం – రాజ్‌.

పూత : జనవరి – ఫిబ్రవరి

పండ్లు : మే – జూలై
 
ఉనికి...
ఈ చెట్టు 15–30 మీటర్ల ఎత్తువరకు పెరగగలదు. ఎంతటిగాలి, వానలు వచ్చినా కూలిపోదు. దీనికి నిదర్శనం, వాటి వేరు వ్యవస్థ. వీటి ఆకుల ప్రత్యేకత పూర్తిగా పండిపోయినా అట్లే ఉంటుంది. ఈ చెట్లు ఉష్ణ, ఉప–ఉష్ణ మండలాలకు చెందినవి. వీటి స్వస్థలం భారత ఉపఖండం. దక్షిణ–తూర్పు ఆసియా ఖండం (చైనా). ఇతర దేశాలైన ఇండోనేషియా, థాయిలాండ్, శ్రీలంక, నేపాల్, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్‌ తదితర దేశాల్లో కూడా ఈ చెట్లు ఉన్నాయి.

ఉపయోగాలు...
తాటి చెట్టు ఉపయోగాలు చాలాఉన్నాయి. ఇందులో నిరుపయోగమనేదేదీ లేదు.

తాటి ఆకులు:

  • పూర్వం చేతి రాతలకు తాటి ఆకులనే ఉపయోగించారు. అనేక గ్రంథాలను తాటి ఆకులపైనే రాశారు. ఉదా.. బ్రహ్మంగారు తాటి ఆకులనే కాలజ్ఞానం రాయటానికి ఉపయోగించారు.

  • గతంలో అనేక భాషల్లో రాసినవి తాటి ఆకులపైనే. ఇప్పటికీ ఈ గ్రంథాలను భద్రపరచారు.

  • గుడిసెలపై కప్పుకు తాటి ఆకులను వాడతారు.

  • చాపలను, బుట్టలను, ఫ్యాన్స్‌, టోపిలను, గొడుగులను, బెల్లం ముద్దలపై కప్పటానికి మ్యాట్సు, మొదలగు వాటి తయారీలో తాటి ఆకులను వాడతారు.

  • మానును రెండుగా చీల్చి దూలాలు, వాసాలు, రాప్టర్లుగా వాడతారు. చాలా గట్టిగా ఉంటాయి. నానకుండా ఉంటే వంద సంవత్సరాలు ఉంటాయంటారు.

  • మట్టలను వంట చెరుకుగా వాడతారు.

  • తాటి మానును కాలువలపై అడ్డంగా వేసి వంతెనగా వాడతారు.

  • వీటిని స్తంభాలుగా కూడా వాడతారు. నేటికి వీటి వినియోగం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొనసాగుతూనే ఉంది.

  • తాటి కాయల నుండి ముంజలను వేరు చేసి తింటారని మనకు తెలిసిందే.

  • తాటి పండ్ల గుజ్జుతో ‘తాండ్ర’ తయారు చేస్తారు.

  • తాటి పండ్లకున్న నార అనేక విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. తాటి పండ్లు ఎండిన తరువాత, మొలకల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వాటిని ‘గేగులు’ పేరుతో అమ్ముతారు.

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తాటి నీరా:

  • ఈత, తాటి, ఖర్జూరం, జీరిక (జీలుగ) చెట్ల నుంచి నీరా ఉత్పత్తి అవుతుంది.

  • ఇది సహజ సిద్ధమైన ఆహార ద్రావణం. దీన్ని పామ్‌ నెక్టర్‌ అని కూడా అంటారు.

  • మంచిగా మూత్ర విసర్జన జరుగుతుంది. గ్లైసెమిక్‌ ఇండెక్స్‌ 35 ఉండటం వల్ల చక్కెర రోగస్తులు కూడా దీన్ని తీసుకోవచ్చు.

  • వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంచుతుంది. పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటుంది. దీని నుంచి తాటి బెల్లం, తాటి చక్కెర తయారు చేస్తారు.

తాటి బెల్లం:

  • ఆహారం జీర్ణం కావటానికి సహాయపడుతుంది. రక్తహీనత సమస్యను పరిష్కరించగలదు.

  • ఇందులో ఉండే ఇనుము బరువును తగ్గిస్తుంది. అజీర్తికి ఇది మంచి మందులా పని చేస్తుంది.

  • క్యాన్సర్‌ కారకాలను అరికట్టటానికి ఉపయోగపడుతుంది. తాటి బెల్లం అద్భుతమైన పోషకాల గని అని చెప్పవచ్చు.

  • ఇందులోని మెగ్నీషియం నాడీ వ్యవస్థను నియంత్రిస్తుంది.

  • ఇందులోని క్యాల్షియం, భాస్వరం ఎముకలు, పండ్ల పటిష్ఠతకు ఉపయోగపడుతుంది.

  • తాటి బెల్లాన్ని రెగ్యులర్‌గా వాడితే నీరసం రాదు. తాటి బెల్లాన్ని వాడటం వలన మైగ్రేన్‌ లాంటి తలనొప్పులు తగ్గుతాయి.

  • తాటి బెల్లంతో నువ్వుల ఉండలు చేసి రోజూ తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిది.

తాటి కల్లు:
తాటి చెట్ల నుంచి కల్లు తీస్తారు. ఇది మత్తు పానీయం (సూర్యోదయం తర్వాత లొట్టి దించితే వచ్చేదే కల్లు. సూర్యరశ్మి పడి ఫర్మెంట్‌ అవుతుంది). ఈ చెట్లు అడవుల కంటే మైదాన ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక జిల్లాల్లో ఈ చెట్ల ఉనికి ఉంది. బహుశా ఈ చెట్లు లేని జిల్లా లేదనవచ్చు. ఈ చెట్లు కొన్ని తరాల వరకు ఉంటాయి. అనాలోచితంగా ఈ చెట్లను కొందరు చంపేస్తున్నారు. తాటి వనాలు పెంచటం కూడా ఎంతో అవసరం.

- డాక్టర్‌ మొరుపోజు పద్మయ్య, విశ్రాంత ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, ఐసీఏఆర్‌ – ఐఐఓఆర్, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్‌. మొబైల్‌: 94407 08924 

నిర్వహణ : పంతంగి రాంబాబు, సాక్షి సాగుబడి డెస్క్‌

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