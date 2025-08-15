 యస్‌...ఇది గణేష్‌ బండి! | Modern battery Cycle made By Telangana Lakavat Ganesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యస్‌...ఇది గణేష్‌ బండి!

Aug 15 2025 10:16 AM | Updated on Aug 15 2025 10:16 AM

Modern battery Cycle made By Telangana Lakavat Ganesh

‘అవసరమే ఆవిష్కరణకు దారి చూపిస్తుంది’ అనే మాట తెలంగాణ రాష్ట్రం ముస్తాబాద్‌ మండలం సేవాలాల్‌తండాకు చెందిన లకావత్‌ గణేశ్‌ విషయంలోనూ నిజమైంది. పుట్టుకతో పోలియోతో రెండు కాళ్లు చచ్చుపడిపోయిన గణేశ్‌ ఎనిమిదో తరగతి వరకు చదివాడు. సెల్‌ఫోన్‌  రిపేరును సొంతంగా నేర్చుకొని ఇంట్లోనే షాపు పెట్టుకున్నాడు.  

ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చిన మూడు చక్రాల బండి తరచూ రిపేరుకు రావడం, ఎత్తైన ప్రదేశాలు ఎక్కలేక పోవడంతో గణేశ్‌ ఇబ్బంది పడ్డాడు. విడిభాగాలు కాలిపోవడంతో బండిని మూలన పడేశాడు. అప్పటి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా మరొకరు సాయం చేసే వారు. 

కొన్నిసార్లు ఎవరూ సాయం రాకపోవడంతో గణేశ్‌ ఆలోచన మూడు చక్రాల బండిపై పడింది. దీంతో ఒక సైకిల్‌ కొని దానికి బ్యాటరీ, మోటర్‌ బిగించాడు. కొన్ని విడిభాగాలను ఆన్‌లైన్‌లో, మరికొన్నింటిని ముస్తాబాద్‌లో కొనుగోలు చేశాడు. వాటిని సైకిల్‌కు బిగించి బ్యాటరీతో సులభంగా నడిచేలా ప్రయోగం చేశాడు. 

అది విజయవంతం కావడంతో ఆ బ్యాటరీ సైకిల్‌పై తిరుగుతూ తన పనులు చక్కబెట్టుకుంటున్నాడు. ప్రభుత్వం సాయం అందిస్తే మరిన్ని ప్రయోగాలు చేస్తానని ఎంతో ఆత్మ విశ్వాసంతో చెబుతున్నాడు గణేశ్‌.
– అవదూత బాలశేఖర్, సాక్షి, ముస్తాబాద్‌ 

(చదవండి: స్వేచ్ఛా తరంగాలు..! నవతరానికి స్ఫూర్తి ఈ నారీమణులు..)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

చిరంజీవి బ్లడ్‌ బ్యాంక్‌లో పంద్రాగస్టు వేడుకలు (ఫోటోలు)
photo 2

ఎ‍ర్రకోటపై స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు.. జెండా ఎగురవేసిన ప్రధాని మోదీ (ఫొటోలు)
photo 3

సైమా అవార్డ్స్ ప్రెస్‌మీట్‌లో మెరిసిన సెలబ్రిటీస్ (ఫొటోలు)

photo 4

టాలీవుడ్ యాంకర్ లాస్య వరలక్ష్మీ వ్రతం.. ఫోటోలు

photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో జాన్వీ కపూర్, సిద్ధార్థ్ కపూర్.. ఫోటోలు

Video

View all
YS Jagan Mohan Reddy Independence Day Wishes 1
Video_icon

79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వైఎస్ జగన్
Ravindranath Reddy Reaction On Pulivendula ZPTC Election Results 2
Video_icon

సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ సంబరాలు.. పులివెందుల టీడీపీ గెలుపుపై రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి రియోక్షన్
Magazine Story On TDP Victory In ZPTC Election With Fake Votes 3
Video_icon

ఇది ప్రజలిచ్చిన తీర్పు కాదు.. కూటమి ఇచ్చుకున్న రిగ్గింగ్ తీర్పు
Big Question Special Debate On TDP Victory In ZPTC By Elections With Fake Votes 4
Video_icon

Big Question: కలెక్టర్ ముందే దొంగ ఓట్లు.. గుద్దేశాం.. గెలిచేశాం
Chandrababu Govt Conspiracy In Pulivendula ZPTC By Elections 5
Video_icon

అడ్డదారిలో గెలవడమే బాబు సిద్ధాంతం
Advertisement
 