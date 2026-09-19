పుల్లను తీపి చేసే... మిరాకిల్‌ ఫ్రూట్‌!

ప్రకృతి
బుజ్జాయిలూ! మీరు పుల్లగా ఉండే నిమ్మకాయను తిన్నప్పుడు అది మీకు తియ్యగా అనిపిస్తే ఎలా ఉంటుంది? అలా చేసే పండు ఉంది. దాని పేరు ‘మిరాకిల్ ఫ్రూట్’. ఈ పండు తిని, ఆ గుజ్జును నాలుకకు రాసుకున్న తర్వాత మీరు ప్రపంచంలోనే అత్యంత పుల్లటి నిమ్మకాయ తిన్నా లేదా చేదుగా ఉండే పదార్థాలు తిన్నా అవన్నీ ఎంతో తియ్యగా అనిపిస్తాయి.
పశ్చిమ ఆఫ్రికా ప్రాంతాల్లో దొరికే ఈ పండును నైజీరియాలోని యోరుబా తెగ ప్రజలు ‘ఆగ్బాయున్’ అని పిలిస్తే, ఘనా దేశంలో ‘అసా’ లేదా ‘తామి’ అని, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ‘లెడిడి’ అని పిలుస్తారు.
ఈ పండు చూడటానికి మన చిన్న ద్రాక్షపండు లాగా ఎర్రగా ఉంటుంది. దీని సొంత రుచి పెద్దగా తీపిగా ఏమీ ఉండదు. కానీ ఈ పండును తిన్న తర్వాత ఏది తిన్నా తియ్యగా ఉంటుంది. సైన్స్ ఏమిటంటే ఈ పండులోని మిరాకులిన్ అనే ప్రొటీన్ మన నాలుకపై ఉండే రుచిని తెలిపే కణాలకు లాక్ వేసేస్తుంది. దీనివల్ల మన నాలుక పులుపును, చేదును గుర్తించలేదు. కేవలం తీపిని మాత్రమే మెదడుకు పంపుతుంది. పిల్లలు ఈ పండును హాయిగా తినవచ్చు!