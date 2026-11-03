మనం అనుకున్న కలను ఒక్కోసారి సాకారం చేసుకోలేకపోతుంటాం. విజయం పదే పదే దోబుచులాడుతూ..వైఫల్యమే వెంటాడుతుంటుంది. కానీ ఒక్కసారి మరో మార్గంలో సక్సెస్ని వెతికే ఆలోచనచేస్తే..ఎంత పెద్ద సక్సెస్ని అందుకోగలమో ఊహకే అందదు. అదే నిరూపించి..తనలా సివిల్స్లో విఫలమై కుంగిపోతున్న యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలిచాడు. బహుశా కేవలంఓ అందులోనే నీకు సక్సెస్ రానివ్వకుండా ఆపగలదేమో..ప్రతిదానిలో కాదు అని చెంపపగిలేట్టు చెప్పే విజయగాథ ఇది.
అతడే సందీప్ జంగాలా. అతడికి ఐఏఎస్ అవ్వాలనేది డ్రీమ. కానీ సివిల్స్లో మంచి ర్యాంకు సాధించ లేకపోయాడు. పోనీ స్టార్టప్తోనైనా నిలదొక్కునే ప్రయత్నం చూద్దామంటే..తన మొదలుపెట్టిన తొలి టెక్స్టార్టప్ సైతం వెక్కిరిస్తూ..వైఫల్యాన్నే అందించింది. అయినా సరే సందీప్ చతికిలపడిపోలేదు..తన సక్సెస్ని మరో మార్గంలో వెతుక్కేనే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు. అలా అతడు తన భార్య సోనియా లంబాతో కలిసి 2022లో ‘యమ్మీ బీ’ అనే ఫుడ్ బిజినెస్ని ప్రారంభించాడు. తన కుమార్తె కోసం ఆరోగ్యకరమైన స్వీట్ల తయారీ కోసం అన్వేషిస్తున్న క్రమంలోనే ఈ ఆలోచన వచ్చింది అతడికి. సందీప్ సాధారణంగా తన కూతురు పుట్టని రోజు కోసం ఇంట్లో తయారు చేసే వంటకాలకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాడు.
కనీసం కేక్ ఇవ్వాలనుకున్నా..అది కూడా ప్రిజర్వేటివ్లను వాడకుండా ఇచ్చేందుకే తాపత్రయపడేవాడు. అసలు ఈ ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలనే వ్యాపారంగా మారిస్తే ఎలా ఉంటుందని అనుకున్నాడు. అలా ప్రజలకు ఆరోగ్యకరమైన డెజర్ట్లు అందించే ‘యమ్మ బీ’ అనే ఫుడ్ బిజినెస్ని పెద్ద కేఫ్లా కాకుండా చిన్నగా ప్రారంభించి..క్లిక్ అవుతుందో లేదో చూసే ప్రయత్నం చేశాడు. అందుకని దీన్ని కేఫ్ మాదిరిగా కాకుండా చిన్న క్లౌడ్ కిచెన్గా ప్రారంభించాడు. అయితే దానికి ఊహించని రేంజ్లో స్పందన వచ్చింది.
అలా సందీప్ తన వ్యాపారాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేలా హైదరాబాద్లోనే తన తొలి స్టోర్ని ప్రారంభించాడు. దీనికి సెలబ్రిటీల నుంచి విశేష ఆదరణ లబించింది. ఆ గుర్తింపు సందీప్, అతడి భార్య సోనియాలను తమ వ్యాపారం మరింత వృద్ధి చెందిలే చేసేందుకు దోహదపడింది. హైదరాబాద్లో లభించిన స్పందన చూసి బెంగళూరులో మరో అవుట్లెట్ తెరవాలని అనుకున్నారు. అయితే వంటగది ఒకటే అయ్యి ఉండాలని అనుకున్నారు. రెండు నగరాల్లో తన రెసిపీలు అందించేలా ఒకే వంట గది కేంద్రంగా అక్కడే తయారు అయ్యేలా కేర్ తీసుకున్నారు.
ఆ నిమిత్తం వంటగదిలో మరిన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం కోసం సుమారు రూ. 1 కోటి ఖర్చు చేశారు. అలా ‘యమ్మీ బీ’ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుమారు రూ. 23 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ విలువ సుమారు రూ. 130 కోట్లుగా ఉంది.
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