ఈ చెట్టు వయసు 2200 సంవత్సరాలు!

అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలో ఉన్న Sequoia National Park లో ప్రపంచంలోనే పరిమాణం (వాల్యూమ్) ప్రకారం అతిపెద్ద చెట్టు ఉంది. దీనిని General Sherman Tree అని పిలుస్తారు. పార్క్లో వచ్చే సందర్శకులు ఒక చిన్న మార్గంలో నడుచుకుంటూ వెళ్లినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఈ భారీ చెట్టు కనిపిస్తుంది. దగ్గరగా చూసినప్పుడు దాని పరిమాణం ఎంత పెద్దదో అర్థమవుతుంది.
ఈ చెట్టు సుమారు 275 అడుగుల ఎత్తు కలిగి ఉంటుంది. దాని వయస్సు దాదాపు 2,200 సంవత్సరాలు అని అంచనా. ఈ చెట్టు మొత్తం వాల్యూమ్ సుమారు 52,500 క్యూబిక్ ఫీట్ (దాదాపు 1,486 క్యూబిక్ మీటర్లు). అందువల్లే ఇది ప్రపంచంలోనే పరిమాణం పరంగా అతిపెద్ద చెట్టుగా గుర్తించబడింది. నేల దగ్గర ఈ చెట్టు చుట్టుకొలత సుమారు 102 అడుగులు, అడుగుభాగంలో వ్యాసం 36.5 అడుగులు ఉంటుంది. ఇంకా 180 అడుగుల ఎత్తులో కూడా దాని తుంగ వెడల్పు సుమారు 14 అడుగులు ఉంటుంది.
ఈ చెట్టు Giant Sequoia అనే ప్రత్యేకమైన జాతికి చెందినది. ఈ జాతి చెట్లు చాలా ఎత్తుగా కాకపోయినా, చాలా భారీగా పెరుగుతాయి. జనరల్ షెర్మన్ చెట్టు తుంగ మాత్రమే దాదాపు 1,400 టన్నుల బరువు ఉంటుంది. ఇందులో ఉన్న కలప పరిమాణం సుమారు 630,000 బోర్డ్ ఫీట్. అటవీ నిపుణుల ప్రకారం ఇది సుమారు 120 ఇళ్లను నిర్మించడానికి సరిపడే కలప.
