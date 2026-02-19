కాలిఫోర్నియాలో భారీ ప్రకృతి విపత్తు

లాస్ఏంజెల్స్: కాలిఫోర్నియా ప్రకృతి ప్రకోపం సృష్టించింది. శక్తివంతమైన భారీ హిమపాతం కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రాన్ని ముంచెత్తింది. ఈ భారీ హిమపాతంలో చిక్కకుని 8 మంది మృత్యువాత పడగా, మరో ఆరుగురు స్కీయర్లను రెస్క్యూ టీమ్ కాపాడింది. లేక్తాహో సమీపంలోని క్యాజిల్పీక్ వద్ద భారీగా మంచు చరియలు విరిగిపడ్డాయి. మృత్యువాత పడిన వారిలో ఏడుగుర మహిళలున్నారు. 1982 తర్వాత అమెరికాలో సంభవించిన అత్యంత ఘోరమైన హిమపాతంగా ఇది నమోదైంది.
తీవ్ర వర్షాలు, ఉరుములు, గాలులు: లాస్ ఏంజెల్స్ కౌంటీ సహా అనేక ప్రాంతాల్లో ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. పర్వత ప్రాంతాల్లో భారీగా మంచు కురుస్తోంది, రహదారులు మూసివేయబడ్డాయి. I-80 హైవేపై ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. గత సంవత్సరం అగ్నిప్రమాదాల వల్ల దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో మట్టి ప్రవాహాలు (mudslides) వచ్చే ప్రమాదం కూడా పొంచి ఉన్నట్ల తెలుస్తోంది.