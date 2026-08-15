 దేశభక్తి అంటే? | explanation of august 15 patriotism | Sakshi
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దేశభక్తి అంటే?

Aug 15 2026 4:16 AM | Updated on Aug 15 2026 4:16 AM

explanation of august 15 patriotism

నేడు ఆగస్టు 15

పిల్లలూ... నేడు ఆగస్టు 15. జెండా ఎగరేశాం. ‘జైహింద్‌’, ‘వందేమాతరం’ అని స్కూల్లో నినాదాలు చేశాం. కానీ దేశభక్తి అంటే ఏమిటి? కేవలం జెండా ఎగురవేయడమా? నినాదాలు చేయడమా? కాదు పిల్లలూ! 
దేశభక్తి అంటే దేశాన్ని ప్రేమించడం. మన అమ్మను, నాన్నను ప్రేమించినట్టే దేశాన్ని కూడా ప్రేమించడం. దేశభక్తి అంటే ఇదే...

1. పరిశుభ్రత పాటించడం దేశభక్తి: రోడ్డు మీద చెత్త వేయకుండా డస్ట్‌బి¯Œ లో వేయడం. మన ఇల్లు, స్కూల్, పార్క్‌ను శుభ్రంగా ఉంచడం. మన దేశం అందంగా ఉంటే మనకే గర్వం కదా!
2. కష్టపడి చదవడం దేశభక్తి: డాక్టర్‌ అయ్యి రోగులకు సేవ చేయడం. ఇంజనీర్‌ అయ్యి కొత్త కొత్త వస్తువులు కనిపెట్టడం. సైనికుడై సరిహద్దు కాపాడడం. టీచర్‌ అయ్యి మంచి పౌరులను తయారు చేయడం. ఇవన్నీ దేశభక్తే!
3. అందరినీ ప్రేమించడం దేశభక్తి: మన దేశంలో హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులు, సిక్కులు అందరం కలిసి ఉంటాం. ఒకరితో ఒకరు గొడవ పడకుండా, స్నేహంగా ఉండడం. ‘భిన్నత్వంలో ఏకత్వం’ అంటే ఇదే.
4. చిన్న చిన్న నియమాలు పాటించడం దేశభక్తి: ట్రాఫిక్‌ సిగ్నల్‌ దగ్గర ఆగడం. నీళ్లు, కరెంట్‌ వృథా చేయకపోవడం. చెట్టు నాటడం. పెద్దలను గౌరవించడం. ఇవన్నీ చిన్న పనులే. కానీ కోటిమంది చేస్తే దేశం ఎంత బాగుంటుంది! 

గుర్తుంచుకోండి పిల్లలూ!
దేశం అంటే భూమి మాత్రమే కాదు. అందులో ఉండే మనుషులు, చెట్లు, నదులు, భాషలు – అన్నీ కలిపితేనే దేశం. వాటన్నిటినీ గౌరవించడమే అసలైన దేశభక్తి. ఈ ఆగస్టు 15న మనం ప్రమాణం చేద్దాం. ‘నేను మంచి పౌరుడిగా ఉంటా. నా దేశం కోసం ఏదో ఒక మంచి పని చేస్తా’ అని. సరేనా.


 

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